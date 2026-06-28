Em vídeo: Mahrez reacende as esperanças da Argélia contra a Áustria pela segunda vez

Riyad Mahrez, astro da Argélia, manteve vivas as esperanças dos Guerreiros do Deserto de se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Marco Arnautović, atacante da Áustria, colocou sua seleção na frente aos 28 minutos, mas, nos acréscimos do primeiro tempo, Rafik Belghali conseguiu, com uma jogada individual brilhante, marcar o gol de empate.

O gol aconteceu depois que Belghali entrou na área, driblou um zagueiro austríaco e chutou para o fundo da rede, sem que o goleiro Alexander Schlager conseguisse defender.

Marcel Sabitzer marcou o segundo gol da Áustria com um chute magnífico aos 55 minutos, aproveitando um lapso da defesa argelina.

Aos 60 minutos, Hossam Aouar, meio-campista da Argélia, cruzou a bola para Riyad Mahrez, que estava de frente para o gol vazio e não teve dificuldade em mandar a bola para o fundo da rede.



