O espanhol Julen Lopetegui, treinador da seleção do Catar, provocou a ira de seu astro Akram Afif durante o confronto contra a seleção da Arábia Saudita no torneio da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita enfrentou sua compatriota do Catar neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela semifinal do torneio do Golfo.

Aos 69 minutos de jogo, o treinador espanhol surpreendeu seu astro catari ao decidir substituí-lo, apesar de o placar indicar um empate sem gols.

Afif demonstrou um estado de irritação ao deixar o campo, chegando a perguntar: "Por quê?", antes de sair em seguida.

Esta se tornou a terceira vez em que Afif foi substituído durante o torneio do Golfo, depois de isso ter ocorrido nas partidas contra o Bahrein e o Iêmen na fase de grupos, antes de ficar ausente da terceira partida contra os Emirados Árabes Unidos.

Vale lembrar que o jogador de 29 anos não apresentou seu melhor desempenho no Golfo 27, tendo dado apenas uma assistência para gol na partida contra o Bahrein.