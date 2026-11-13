Em vídeo: Lookman cai lesionado com a camisa da Nigéria, e o Atlético de Madrid teme o pesadelo

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Justamente no momento em que buscava recuperar o brilho e a confiança, o nigeriano Ademola Lookman sofreu um novo e duro golpe, após ser vítima de uma lesão repentina durante sua participação com a seleção do seu país diante da Tanzânia, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, gerando grande preocupação no Atlético de Madrid, que aguarda com forte tensão o resultado dos exames médicos para determinar a gravidade da lesão e o tempo de afastamento.

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O atacante do Atlético de Madri foi obrigado a deixar o campo antes do fim do primeiro tempo, após sentir dores repentinas, numa cena que gerou preocupação tanto na comissão técnica da seleção nigeriana quanto na torcida do Atlético de Madri, especialmente porque todos os indícios iniciais apontam para um problema muscular, à espera da confirmação oficial dos exames médicos.

Até o momento, não foi emitido nenhum diagnóstico oficial sobre a gravidade da lesão, nem foi determinada com precisão a região afetada, uma vez que o período de recuperação e os exames médicos definirão a gravidade da lesão, além da possibilidade de sua participação na partida de volta contra a Tanzânia, marcada para a próxima terça-feira em Zanzibar, e seu posterior retorno ao Atlético de Madri.

Lookman começou a partida de forma brilhante, como se quisesse provar que o período de pausa internacional seria um novo ponto de partida para ele; contribuiu para o primeiro gol de sua equipe, dando um passe decisivo para Alhassan Yusuf nos primeiros minutos, após uma jogada iniciada por Akor Adams, compensando assim seu início conturbado e confirmando que ainda possui a capacidade de fazer a diferença.

Mas a alegria não foi completa, pois, poucos minutos depois de brilhar, Lookman foi obrigado a sair lesionado antes do fim do primeiro tempo, dando lugar a Moses Simon, num momento difícil que virou todas as contas de cabeça para baixo.

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Após o intervalo, o técnico Eric Chelle colocou em campo Ndidi e Tolu Arokodare, que selaram a vitória em apenas 15 minutos ao marcarem dois gols, confirmando a superioridade da Nigéria e reforçando sua posição na segunda colocação de seu grupo nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, o que lhe garante a participação no torneio.

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Na próxima terça-feira, a Nigéria enfrentará novamente a Tanzânia, mas, a menos que ocorram surpresas, Lookman não estará disponível para participar, o que aumenta a preocupação do Atlético de Madri, que aguarda o retorno de seu jogador para saber a real dimensão da lesão.

Esta pausa internacional deveria ser uma oportunidade de ouro para Lookman recuperar seu nível após semanas extremamente difíceis com o Atlético de Madri, pois o jogador nigeriano não apenas perdeu seu lugar na equipe titular, como nem sequer entrou como reserva diante do Barcelona, numa mensagem clara do técnico Diego Simeone de que ele não está em sua melhor fase.

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Simeone admitiu que o jogador não está em sua melhor fase, e Lookman manifestou seu desejo de se juntar à seleção de seu país, na esperança de recuperar a confiança e voltar a marcar gols, mas até agora só obteve mais preocupação e uma lesão.

A equipe de Simeone voltará à competição em 22 de novembro, diante do Getafe, pelo Campeonato Espanhol, e a participação de Lookman nessa partida depende de sua recuperação da lesão, o que torna os próximos dias decisivos para definir seu destino.

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Entre o desejo do jogador de voltar rapidamente e a cautela do departamento médico do Atlético de Madri, Lookman se encontra diante de uma nova encruzilhada: ou a lesão é leve e ele retorna logo para recuperar seu lugar, ou é o começo de uma crise prolongada que afasta dos gramados um dos reforços mais importantes do Atlético nesta temporada, num momento em que a equipe mais precisa dele do que nunca.