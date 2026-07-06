Em vídeo... Lesão grave de uma nova estrela da Copa do Mundo o leva ao hospital

A torcida mexicana viveu uma noite difícil no Estádio Azteca, depois que o craque Santiago Jiménez sofreu uma lesão grave durante o emocionante confronto contra a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

O atacante do Milan saiu de campo carregado em uma maca aos 98 minutos da partida, após uma forte colisão com o inglês Djed Spence enquanto o México tentava empatar o jogo, o que obrigou o jogador mexicano a ser levado diretamente para o hospital.

As imagens de TV e as fotos divulgadas mostraram uma grave torção no tornozelo do jogador, que estava caído perto da bandeira de escanteio, em uma cena chocante que abalou os torcedores.

Jiménez havia entrado no lugar do jovem talento Gilberto Mora aos 61 minutos, antes de ser forçado a deixar o campo nos acréscimos, fazendo com que a seleção mexicana completasse os últimos minutos com dez jogadores.

Javier Aguirre, técnico do México, confirmou após o apito final que o atacante de sua equipe está internado em um hospital no sul do México, afirmando: “Precisamos nos preocupar com o Santi, pois ele está no hospital agora”.

A comissão técnica foi obrigada a ajudar o jogador a sair de campo após o término da partida, em meio a uma onda de indignação e tristeza que tomou conta das redes sociais entre a torcida mexicana, que expressou seu choque com a cena terrível e sua preocupação com o futuro de seu principal atacante.