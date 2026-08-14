Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Em vídeo: lenda do Al-Nassr provoca Inzaghi: o Benzema tem 20 anos de idade?

Mercado da bola
Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
S. Inzaghi
A. Al-Bulayhi
K. Benzema
Arábia Saudita
Itália
França

Hussein Abdulghani critica a forma como o Al-Hilal lidou com Ali Al-Bulaihi

Hussein Abdulghani, ex-astro do Al-Nassr e do Al-Ahli, estranhou as declarações de Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, sobre sua intenção de apostar em jovens elementos em sua escalação para a nova temporada.

Ao ser questionado em coletiva de imprensa na última quinta-feira sobre o motivo de deixar de fora de seus planos o zagueiro veterano Ali Al-Bulaihi, de 36 anos, Inzaghi esclareceu que pretende contar com jogadores mais jovens.

E disse: "Al-Bulaihi está treinando atualmente, mas como há outros jogadores jovens, quero fazer um processo de rodízio".

Al-Bulaihi parece estar fora dos planos do técnico italiano para a nova temporada, enquanto relatos da imprensa falaram sobre a possibilidade de sua saída para algum clube da Roshn Saudi League antes do fechamento da janela de transferências de verão.

Por sua vez, Abdulghani reprovou as declarações de Inzaghi, ao dizer, através do programa "Nadeena" no canal "MBC": "Isso partindo do princípio de que (Karim) Benzema tem 20 anos e que (Kalidou) Koulibaly tem 21 anos?".

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Benzema tem 38 anos, enquanto o zagueiro senegalês tem 35 anos.

E Abdulghani acrescentou: "Al-Bulaihi fez uma trajetória incrível com o Al-Hilal, e foi um pilar fundamental da equipe ao longo de muitos anos, e vejo que as declarações de Inzaghi são apenas palavras, e o técnico não quer a permanência do jogador".

Abdulghani criticou a ideia de excluir Al-Bulaihi dos treinos coletivos, e obrigá-lo a fazer treinos individuais, numa tentativa de pressioná-lo a pedir para sair.

Al-Bulaihi juntou-se às fileiras do Al-Hilal em 2017, vindo do Al-Fateh, e conquistou com o clube uma série de títulos locais e asiáticos.

O Al-Hilal se prepara para enfrentar o Al-Faisaly na noite desta sexta-feira na abertura de suas partidas na Roshn Saudi League dos profissionais nesta temporada.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google