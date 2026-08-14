Hussein Abdulghani, ex-astro do Al-Nassr e do Al-Ahli, estranhou as declarações de Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, sobre sua intenção de apostar em jovens elementos em sua escalação para a nova temporada.

Ao ser questionado em coletiva de imprensa na última quinta-feira sobre o motivo de deixar de fora de seus planos o zagueiro veterano Ali Al-Bulaihi, de 36 anos, Inzaghi esclareceu que pretende contar com jogadores mais jovens.

E disse: "Al-Bulaihi está treinando atualmente, mas como há outros jogadores jovens, quero fazer um processo de rodízio".

Al-Bulaihi parece estar fora dos planos do técnico italiano para a nova temporada, enquanto relatos da imprensa falaram sobre a possibilidade de sua saída para algum clube da Roshn Saudi League antes do fechamento da janela de transferências de verão.

Por sua vez, Abdulghani reprovou as declarações de Inzaghi, ao dizer, através do programa "Nadeena" no canal "MBC": "Isso partindo do princípio de que (Karim) Benzema tem 20 anos e que (Kalidou) Koulibaly tem 21 anos?".

Benzema tem 38 anos, enquanto o zagueiro senegalês tem 35 anos.

E Abdulghani acrescentou: "Al-Bulaihi fez uma trajetória incrível com o Al-Hilal, e foi um pilar fundamental da equipe ao longo de muitos anos, e vejo que as declarações de Inzaghi são apenas palavras, e o técnico não quer a permanência do jogador".

Abdulghani criticou a ideia de excluir Al-Bulaihi dos treinos coletivos, e obrigá-lo a fazer treinos individuais, numa tentativa de pressioná-lo a pedir para sair.

Al-Bulaihi juntou-se às fileiras do Al-Hilal em 2017, vindo do Al-Fateh, e conquistou com o clube uma série de títulos locais e asiáticos.

O Al-Hilal se prepara para enfrentar o Al-Faisaly na noite desta sexta-feira na abertura de suas partidas na Roshn Saudi League dos profissionais nesta temporada.