O Al-Nassr recebeu duras críticas de um de seus ídolos, apesar de estar disputando com o vizinho e rival tradicional Al-Hilal o topo da Liga Roshn Saudita.

Fahd Al-Hariofi, ídolo do Al-Nassr, disse em declarações ao programa "Dorina Ghair", no canal "SBC": "Há negligência e falta de disciplina, e existe um desequilíbrio claro no time, especialmente após a não contratação de um jogador para a posição 6".

E acrescentou: "(Marcelo) Brozovic representava 20% da força do time, mas foi embora e contratou-se um jogador de nível inferior a ele (Samu Costa), além disso o rendimento de (Kingsley) Coman está abaixo do da temporada passada".

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E prosseguiu: "Vejo que a situação do Al-Nassr está em perigo, pois, embora as diferenças fossem claras diante do Abha, que tinha apenas um ponto, não se aproveitou a derrota do Al-Ittihad para injetar entusiasmo e espírito e criar oportunidades".

E completou: "Pelo contrário, vimos uma espécie de negligência, arrogância, egoísmo e distanciamento entre as linhas, a ponto de o Abha criar 4 oportunidades pela primeira vez, algo que nunca havia conseguido diante de outras equipes de nível inferior ao Al-Nassr, campeão do campeonato".

Por outro lado, Al-Hariofi deu um conselho ao português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, após marcar o primeiro gol na vitória sobre o Abha por 2 a 1, anteontem, quarta-feira, na sexta rodada da Liga Roshn Saudita.

E esclareceu: "Desejo que Ronaldo poupe o esforço que gasta em receber e distribuir a bola fora da grande área, para trabalhar dentro da grande área, ler o jogo, os cruzamentos e jogar sem a bola".

Vale lembrar que o Al-Nassr ocupa o segundo lugar na tabela de classificação do campeonato saudita com 15 pontos, atrás do líder Al-Hilal pelo saldo de gols, e à frente do Al-Qadsiah, que ocupa a terceira posição.