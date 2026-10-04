Hatem Trabelsi, lenda da seleção da Tunísia, comentou a crise de Cristiano Ronaldo com a seleção de seu país, Portugal.

Ronaldo deixou a concentração de Portugal, de forma surpreendente, na última quarta-feira, em protesto pela pouca participação sob o comando do técnico Jorge Jesus.

Trabelsi afirmou, durante sua participação na rede de canais beIN SPORTS, que não se pode questionar a trajetória de Ronaldo, repleta de conquistas.

E explicou: "Há uma clara divergência no trato com os craques, entre a mentalidade latina e a mentalidade europeia, já que os clubes europeus sempre colocam o interesse do grupo acima do interesse individual dos jogadores".

Ele apontou exemplos anteriores, como a dispensa de Messi pelo Barcelona e a abdicação dos serviços de Ronaldo pelo Real Madrid em favor da Juventus, quando o interesse do clube assim exigiu.

Acrescentou que Ronaldo apresentou um declínio técnico e físico nos últimos tempos e não é mais o mesmo de antes, em termos de capacidade de pressionar e manter o ritmo elevado.

Trabelsi considerou que o fim da trajetória de Ronaldo com Portugal deveria ter sido melhor e de uma maneira à altura de seu valor histórico, manifestando seu descontentamento com a saída dele da concentração, sem alinhamento ou sem se chegar a uma solução amigável que evitasse interpretações negativas.

Trabelsi encerrou suas declarações apontando que há certa sensibilidade na relação de Ronaldo com alguns de seus companheiros na seleção portuguesa, em decorrência de declarações anteriores.







