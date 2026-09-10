O Marrocos elevou o nível do desafio na disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030, depois que Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, afirmou que o Grande Estádio Hassan II, em Benslimane, receberá a partida final do torneio, apesar de a Federação Internacional de Futebol (Fifa) ainda não ter anunciado o estádio que sediará o confronto.

Lekjaa fez suas declarações durante um evento do Partido Autenticidade e Modernidade, na cidade de Bouznika, onde falou com grande confiança sobre a vitória do Marrocos na batalha relacionada à partida mais importante do torneio.

O presidente da federação marroquina disse, conforme destacado pelo jornal espanhol "Sport": "O que vocês devem saber é que a província de Benslimane terá a honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030".

Lekjaa não parou por aí, chegando a imaginar os dois lados da partida final, ao desejar um confronto entre o Marrocos e a seleção da França, acrescentando: "E, se Deus quiser, que haja uma final que reúna o Marrocos e a França para que possamos nos vingar", em meio à empolgação e aos aplausos dos presentes.

As declarações de Lekjaa ganham importância especial, diante do fato de a Fifa ainda não ter anunciado oficialmente o estádio que sediará a final da Copa do Mundo de 2030, organizada por Espanha, Portugal e Marrocos, além de partidas comemorativas por ocasião dos 100 anos do início da Copa do Mundo na América do Sul.

Estádio Hassan II disputa com o Santiago Bernabéu e o Camp Nou

As declarações de Lekjaa colocam o Grande Estádio Hassan II no centro da disputa com a Espanha, que por sua vez possui opções de destaque para sediar a final, a começar pelos estádios Santiago Bernabéu e Spotify Camp Nou.

A candidatura marroquina depende em grande medida do projeto do Estádio Hassan II, que está sendo construído na província de Benslimane, entre Casablanca e Rabat, com capacidade para cerca de 115 mil espectadores.

Essa capacidade tornaria o novo estádio um dos maiores estádios de futebol do mundo, além do design diferenciado inspirado nas tendas tradicionais utilizadas nas temporadas marroquinas.

A conclusão das obras de construção do estádio está prevista para 2027, ou seja, três anos antes do início da Copa do Mundo, o que dá ao Marrocos tempo suficiente para testar a instalação e prepará-la para sediar o evento mundial.

O Marrocos não vê o projeto apenas como um estádio esportivo, já que o Estádio Hassan II representa um dos principais símbolos da transformação urbana e esportiva do país, e um dos elementos mais importantes da candidatura marroquina conjunta com Espanha e Portugal.

Fifa ainda não definiu o estádio

Apesar da grande confiança demonstrada por Lekjaa, a situação oficial não mudou, já que a Fifa ainda não anunciou o estádio que sediará a final da Copa do Mundo de 2030.

Portanto, as declarações do presidente da federação marroquina não representam um anúncio oficial da atribuição da partida final ao Marrocos, mas refletem o tamanho da confiança do reino em sua capacidade de vencer a disputa, além de serem uma clara mensagem de pressão frente à candidatura espanhola.

A intensidade da disputa pela sede da final aumentou nos últimos meses, diante da insistência do Marrocos em seu direito de sediar a partida mais importante do torneio, em contraposição ao desejo espanhol de realizar a final em seu território e coroar o campeão mundial de 2030 em um de seus grandes estádios.

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