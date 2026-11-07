Em vídeo: Leeds surpreende o Tottenham e Marmoush em meio a grande polêmica de arbitragem

O Leeds United arrancou uma vitória emocionante diante do visitante Tottenham Hotspur, por 1 a 0, na noite de sábado, pela décima rodada da Premier League.

Noah Okafor marcou o gol dos donos da casa, aos 79 minutos de jogo, em um chute forte.

O egípcio Omar Marmoush foi titular no Tottenham e deixou a partida aos 65 minutos.

O Tottenham provou o amargor da derrota após três vitórias consecutivas na Premier League, estacionando nos 12 pontos, na 11ª colocação, enquanto o Leeds subiu para 14 pontos, na oitava posição.

O jornal "The Sun" noticiou que a partida teve uma decisão polêmica por parte do árbitro de vídeo.

Mathys Tel sentiu fortes dores depois que Jayden Bogle, jogador do Leeds, atingiu seu tendão de aquiles, perto da linha do meio de campo.

Mas o lateral-direito do Leeds não recebeu sequer um cartão amarelo, apesar da entrada violenta sobre o jogador francês.

Após uma longa revisão por parte do árbitro de vídeo Tony Harrington, não foi solicitado ao árbitro John Brooks que fosse até o monitor no campo para analisar o lance ele mesmo.

Um comunicado emitido pelo centro de partidas da Premier League inglesa afirmou: "A decisão do árbitro de não apresentar o cartão vermelho a Bogle, após sua entrada sobre Tel, foi revisada, e o árbitro de vídeo confirmou a validade da decisão".

O árbitro de vídeo afirmou: "Confirmo a decisão tomada dentro de campo de não apresentar o cartão vermelho. Não houve grande velocidade na investida em direção à entrada, além de ele ter avançado com os passos em direção à bola. Confirmo que a entrada foi imprudente".

O sentimento de insatisfação do Tottenham aumentou depois que Tel foi obrigado a deixar o gramado, apesar de sua tentativa de continuar jogando.

Mas a decisão do árbitro de vídeo não foi o único lance polêmico durante o primeiro tempo da partida.

O Leeds achou que merecia um pênalti, depois do que pareceu ser um toque de mão de Mateus Fernandes, mas o árbitro John Brooks e o árbitro de vídeo Tony Harrington rejeitaram os protestos dos donos da casa e o pedido de marcação da penalidade.