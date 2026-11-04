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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: lance constrangedor dá vantagem ao City sobre o Leipzig

Leipzig x Manchester City
Leipzig
Manchester City
Liga dos Campeões
Alemanha
England

O time inglês teve uma atuação apática no primeiro tempo.

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O Manchester City encerrou o primeiro tempo em vantagem sobre o anfitrião Leipzig (1 a 0), nesta quarta-feira, no estádio Red Bull Arena, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

O gol do time inglês saiu através de um gol contra, marcado por engano pelo jogador do time alemão, Castello Lukeba, em sua própria meta aos 37 minutos, após um cruzamento do jogador do City, Nico O'Reilly.

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Os visitantes não apresentaram a atuação esperada no primeiro tempo, pois dominaram a posse de bola em 66%, contra 34% do Leipzig, mas finalizaram apenas uma vez na direção do gol, entre um total de 4 finalizações.

Por outro lado, o Leipzig mostrou um bom desempenho na primeira metade do tempo, finalizando 6 vezes, 2 delas no alvo, além de empatar com o City no número de toques dentro da área adversária (8 para cada um).

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