Em vídeo... Khaled Al-Atwi revela sua posição sobre trabalhar com Renard na Copa do Mundo

Khaled Al-Atwi, ex-técnico do Al-Ittifaq, revelou sua posição sobre a possibilidade de atuar como assistente do francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, durante a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Alguns pedem a demissão de Renard do cargo de técnico da seleção saudita, devido ao declínio no desempenho e nos resultados nos últimos tempos, com a indicação de alguns nomes para substituí-lo, entre eles Khaled Al-Atwi.

Al-Atwi foi questionado sobre sua posição em relação a trabalhar com Renard como assistente técnico na Copa do Mundo e respondeu, em declarações ao programa “Dorina Ghir”: “Servir a pátria é uma honra e, como já disse antes, sou um servidor da minha pátria em qualquer cargo”.

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E acrescentou: “Mas é preciso falar do lado profissional: quando sou assistente do técnico, qual é exatamente o meu papel? Se for apenas simbólico, não aceito isso”.

E concluiu: “Mas se eu tiver autonomia e posição de destaque, e isso trouxer benefício total para a seleção, então acolho isso de bom grado como cidadão saudita”.