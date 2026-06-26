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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo... Kano: Passamos por uma semana triste depois da Espanha... e Cabo Verde é uma seleção difícil

Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde
Arábia Saudita
Copa do Mundo
M. Kanno
Cabo Verde
Arábia Saudita
EUA

Meio-campista saudita fala sobre o confronto decisivo na Copa do Mundo

Mohamed Kano, meio-campista da seleção saudita, afirmou que ele e seus companheiros passaram por uma semana difícil após a derrota por 4 a 0 para a Espanha na Copa do Mundo de 2026, ressaltando a dificuldade do confronto decisivo contra Cabo Verde.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada deste sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações ao jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” antes da partida, Knoo disse: “Cabo Verde é uma equipe difícil e esforçada, que fez duas partidas fortes contra duas das melhores seleções do mundo”.

Ele acrescentou: “Buscamos entender o que o técnico espera desta partida e vamos tentar dar o nosso melhor para conquistar a vitória”.

E continuou: “Esta geração da seleção saudita conta com jogadores de alta qualidade; só precisamos seguir as orientações do técnico e fazer o que ele quer em campo, para nos sairmos como de costume e corresponder às expectativas”.

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KSA

E continuou: “Passamos por uma semana triste após a derrota para a Espanha, tanto para nós quanto para o mundo árabe em geral. Não ficamos satisfeitos conosco, e ninguém ficou satisfeito conosco, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para sair com a vitória contra Cabo Verde”.

E concluiu: “Sempre jogamos para vencer; assim como a torcida quer a vitória, nós também a queremos, e prometemos ao público que corresponderemos às suas expectativas”.

A partida é decisiva para ambas as seleções, já que ambas precisam vencer para se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo, sem depender da classificação dos terceiros colocados nos outros grupos.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera o grupo com 4 pontos.

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