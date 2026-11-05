Em vídeo: Juventus escapa com difícil vitória europeia na Holanda

A Juventus, da Itália, arrancou uma vitória difícil diante do anfitrião AZ Alkmaar, da Holanda (2 a 1), na noite desta quinta-feira, no estádio AFAS, pela quarta rodada da fase de liga da Liga Europa.

Com esse triunfo, a Velha Senhora elevou sua pontuação para 10 pontos, na quinta colocação da tabela da Liga Europa, enquanto o Alkmaar estacionou nos 6 pontos, na 14ª posição.

Teun Koopmeiners abriu o placar para a Juventus aos 19 minutos, após aproveitar um belo passe rasteiro do companheiro Randal Kolo Muani, finalizando com o pé esquerdo para dentro das redes.

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O time italiano manteve a pressão, e Kolo Muani conseguiu ampliar a vantagem com o segundo gol, aos 37 minutos, após aproveitar um erro da defesa do Alkmaar, finalizando com o pé esquerdo no canto distante.

No início do segundo tempo, o Alkmaar intensificou suas investidas ofensivas em busca de diminuir a diferença, mas a Juventus manteve sua vantagem, em meio a uma atuação defensiva brilhante dos visitantes.

Aos 88 minutos, o Alkmaar conseguiu diminuir a diferença com Mees Meerdink, e por pouco não chegou ao empate cerca de dois minutos depois, mas o árbitro anulou o gol por impedimento.

Os donos da casa pressionaram com força nos minutos finais a defesa da Juve, o que deixou o técnico italiano Luciano Spalletti tenso, já que ele apareceu exaltado com alguns de seus jogadores antes e depois do fim da partida, com a vitória dos Bianconeri (2 a 1).