Em vídeo... Jornalista saudita: Messi é um jogador superestimado!

Um jornalista saudita gerou polêmica ao considerar que o argentino Lionel Messi, capitão do Inter de Miami, é um jogador supervalorizado pela mídia.

Falah Al-Qahtani, jornalista do jornal saudita “Okaz”, disse no podcast “Hajma”: “Depois da Copa do Mundo que a Argentina venceu, eu disse isso e continuo convencido: Messi é um jogador supervalorizado”.

E esclareceu: “Messi é supervalorizado pela mídia. É verdade que ele tem talento, mas recebe mais do que merece. Ou seja, se ele merece 100%, alguns lhe dão 500%, e isso não faz sentido”.

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E concluiu: “Sejamos lógicos, foram os pênaltis que deram a Messi e à seleção argentina a conquista da Copa do Mundo, já que ele recebia um pênalti em cada partida”.

Messi conquistou o título da Copa do Mundo com a seleção argentina pela primeira vez, na Copa do Mundo de 2022 no Catar, após a vitória sobre a França nos pênaltis, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 3 a 3.