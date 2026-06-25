Em vídeo... Jornalista saudita: Marrocos é a melhor seleção árabe... e a única candidata a chegar longe

Um jornalista saudita elogiou a seleção do Marrocos após sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, considerando-a a melhor seleção árabe no torneio e a única candidata a chegar longe.

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo após vencer o Haiti por 4 a 2, na madrugada desta quinta-feira, na terceira e última rodada da fase de grupos, ficando em segundo lugar no Grupo C, atrás da seleção brasileira apenas no saldo de gols.

O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi afirmou no programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Como esperávamos e como todos os analistas previram antes do torneio, a seleção que se destacou das demais seleções árabes e que era a mais cotada para chegar longe se classificou”.

Ele acrescentou: “Os Leões do Atlas confirmaram a veracidade dessas previsões objetivas, e que o Marrocos — como sistema, em termos de nomes individuais, desempenho coletivo e o legado que construíram na Copa do Mundo passada e na atual —, até o momento, é a melhor seleção árabe”.

E concluiu: “A prova disso é a conquista de 7 pontos na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e, em seguida, 7 pontos na Copa do Mundo atual, o que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Sempre o Marrocos”.

Vale lembrar que a seleção do Marrocos foi a primeira seleção árabe e africana a se classificar para as semifinais da Copa do Mundo, na edição de 2022 no Catar, antes de perder para a França e a Croácia, terminando o torneio em quarto lugar.