Em vídeo... Jornalista egípcia “negocia” com Mohamed Salah antes do confronto contra a Austrália

Poucas horas antes do tão aguardado confronto contra a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a jornalista egípcia Doaa Farouk surpreendeu o astro da seleção egípcia, Mohamed Salah, com um vídeo engraçado em que aparecia ao lado de sua irmã, Rabab.
Doaa Farouk publicou o vídeo em suas contas oficiais e dirigiu uma mensagem bem-humorada ao capitão dos “Faraós”, dizendo: “Nós sequestramos sua irmã, Salah... e o resgate exigido são três gols contra a Austrália hoje à noite”.
A irmã de Mohamed Salah apareceu no vídeo rindo da “pegadinha” feita pela jornalista egípcia, em uma cena que gerou grande repercussão entre o público nas redes sociais.
A seleção egípcia enfrenta a Austrália nesta noite de sexta-feira, nas disputas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Salah já se recuperou totalmente da lesão no músculo isquiotibial que sofreu durante o confronto contra o Irã, o que o obrigou a deixar a última partida da fase de grupos antes do fim.
Vale lembrar que o craque do Liverpool marcou um gol e deu duas assistências pela seleção egípcia na atual edição da Copa do Mundo.