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Egypt Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo... Jornalista egípcia “negocia” com Mohamed Salah antes do confronto contra a Austrália

M. Salah
Egito
Copa do Mundo
Austrália x Egito
Austrália
Egito
Austrália
EUA

Sequestro cômico da irmã de “Mo”… e o resgate é um hat-trick

Poucas horas antes do tão aguardado confronto contra a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a jornalista egípcia Doaa Farouk surpreendeu o astro da seleção egípcia, Mohamed Salah, com um vídeo engraçado em que aparecia ao lado de sua irmã, Rabab.

Doaa Farouk publicou o vídeo em suas contas oficiais e dirigiu uma mensagem bem-humorada ao capitão dos “Faraós”, dizendo: “Nós sequestramos sua irmã, Salah... e o resgate exigido são três gols contra a Austrália hoje à noite”.

A irmã de Mohamed Salah apareceu no vídeo rindo da “pegadinha” feita pela jornalista egípcia, em uma cena que gerou grande repercussão entre o público nas redes sociais.

A seleção egípcia enfrenta a Austrália nesta noite de sexta-feira, nas disputas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Salah já se recuperou totalmente da lesão no músculo isquiotibial que sofreu durante o confronto contra o Irã, o que o obrigou a deixar a última partida da fase de grupos antes do fim.

Copa do Mundo
Austrália crest
Austrália
AUS
Egito crest
Egito
EGY

Vale lembrar que o craque do Liverpool marcou um gol e deu duas assistências pela seleção egípcia na atual edição da Copa do Mundo.

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