O jogador do Al Ahli, da Arábia Saudita, sofreu uma concussão na cabeça durante o confronto com o Al Sadd, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de elite.

O Al Ahli empatou sem gols com o Al Sadd na partida que reuniu as duas equipes ontem, segunda-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari Doha, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de elite.

A partida teve a saída do francês Valentin Atangana, meio-campista do Al Ahli, ainda no primeiro tempo, em razão da lesão que sofreu após um choque não intencional com seu companheiro Mohamed Suleiman Bakr.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que os exames de imagem aos quais o meio-campista francês foi submetido mostraram que ele sofreu uma concussão leve na região da cabeça.

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Atangana havia sido levado a um hospital particular na capital catari Doha logo após sofrer a lesão, para checar seu estado, antes de retornar a Jidá acompanhado dos integrantes da delegação.

O jogador de 21 anos deverá passar por mais exames médicos junto ao Al Ahli nesta terça-feira, a fim de confirmar que não há nenhuma sequela na região da lesão.

Por sua vez, a conta oficial do Al Ahli no Instagram publicou um vídeo do jogador, no qual ele tranquilizou os torcedores sobre sua lesão, afirmando que ela é leve, que já está bem e que estará pronto para as partidas após o período da data Fifa.

O "Al Raqi" não disputará nenhuma nova partida até a próxima data Fifa, após o adiamento dos jogos da décima terceira rodada do Campeonato Roshn, em razão do reagendamento das partidas da Copa da Ásia de 2027.