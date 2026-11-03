Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: jogador do Al-Ahli saudita sofre concussão na cabeça

V. Edoa
Al-Ahli x Al-Taawoun
Al-Ahli
Al-Taawoun
Campeonato Saudita
França
Arábia Saudita

Lesão grave

O jogador do Al Ahli, da Arábia Saudita, sofreu uma concussão na cabeça durante o confronto com o Al Sadd, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de elite.

O Al Ahli empatou sem gols com o Al Sadd na partida que reuniu as duas equipes ontem, segunda-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari Doha, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de elite.

A partida teve a saída do francês Valentin Atangana, meio-campista do Al Ahli, ainda no primeiro tempo, em razão da lesão que sofreu após um choque não intencional com seu companheiro Mohamed Suleiman Bakr.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que os exames de imagem aos quais o meio-campista francês foi submetido mostraram que ele sofreu uma concussão leve na região da cabeça.

Próximas partidas
AHL

AHL

Campeonato Saudita

07 de nov. de 2026

ALT

ALT

Atangana havia sido levado a um hospital particular na capital catari Doha logo após sofrer a lesão, para checar seu estado, antes de retornar a Jidá acompanhado dos integrantes da delegação.

O jogador de 21 anos deverá passar por mais exames médicos junto ao Al Ahli nesta terça-feira, a fim de confirmar que não há nenhuma sequela na região da lesão.

Por sua vez, a conta oficial do Al Ahli no Instagram publicou um vídeo do jogador, no qual ele tranquilizou os torcedores sobre sua lesão, afirmando que ela é leve, que já está bem e que estará pronto para as partidas após o período da data Fifa.

O "Al Raqi" não disputará nenhuma nova partida até a próxima data Fifa, após o adiamento dos jogos da décima terceira rodada do Campeonato Roshn, em razão do reagendamento das partidas da Copa da Ásia de 2027.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google