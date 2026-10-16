Em vídeo: ídolo do Al Nassr prevê título do Al Hilal no Campeonato Saudita

Uma lenda do Al Nassr prevê que o rival tradicional Al Hilal será o campeão da Liga Saudita Roshn na atual temporada 2026-2027.

O Al Nassr conquistou o título da Liga Roshn na temporada passada, pela primeira vez após 7 anos de jejum, sob o comando do técnico português Jorge Jesus, depois de uma disputa acirrada com o Al Hilal até a última rodada.

Fahad Al Hariri, lenda do Al Nassr, declarou no programa "Dourina Ghair": "Não há dúvida de que o Al Hilal, após todas essas contratações, com as estrelas e os jogadores disponíveis sob o comando de um treinador que pensa em não sofrer nenhum gol, será o favorito ao título".

Sobre o melhor jogador, ele explicou: "Acredito que (Crysencio) Summerville será o melhor jogador e fará uma grande diferença, como fez João Félix com o Al Nassr na temporada passada, e será um dos principais motivos para o título do Al Hilal".

Al Hariri também indicou 3 jogadores como candidatos ao título de artilheiro da Liga Roshn na atual temporada, ao dizer: "Há (Ivan) Toney e Julián (Quiñones), que são os mais próximos, e (Ollie) Watkins pode disputar com eles por causa da força do Al Hilal e das soluções que ele tem à disposição".

Por outro lado, a lenda do Al Nassr indicou o sérvio Predrag Rajković, goleiro do Al Ittihad, para o prêmio de melhor goleiro, enquanto considerou que a torcida do Al Ittihad é a melhor da Liga Roshn nesta temporada.

Vale lembrar que o Al Hilal lidera a tabela de classificação do Campeonato Saudita no momento, com 21 pontos, enquanto o Al Nassr aparece em terceiro, com 19 pontos, apenas atrás do Al Qadsiah no saldo de gols, que ocupa a segunda colocação.