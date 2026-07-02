Em vídeo... Homenagem divertida a Al-Sibari após sua transferência para o Bayern de Munique

Os jogadores da seleção marroquina fizeram questão de homenagear seu companheiro Ismail El-Sibari, após o anúncio oficial de sua transferência para o Bayern de Munique, da Alemanha, durante a concentração dos “Leões do Atlas” na cidade de Houston, nos Estados Unidos, em preparação para o confronto contra o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os jogadores da seleção marroquina se alinharam para formar um corredor de honra, pelo qual receberam Al-Sibari em meio a um clima de alegria e comemoração, em homenagem à sua contratação pelo gigante bávaro, em uma imagem que gerou grande repercussão nas redes sociais.

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O Bayern de Munique havia anunciado, ontem, quarta-feira, a contratação do jogador da seleção marroquina com um contrato válido até o verão de 2031, vindo do PSV Eindhoven, da Holanda, após as excelentes atuações que apresentou pelo clube e pela seleção de seu país.

Al-Sibari brilhou com os Leões do Atlas na Copa do Mundo atual, marcando três gols até o momento: um contra o Brasil no empate em 1 a 1, outro contra a Escócia na vitória do Marrocos por 1 a 0 e mais um contra o Haiti, quando a seleção norte-africana venceu por 4 a 2 no encerramento da primeira fase.

O Marrocos se prepara atualmente para enfrentar o Canadá, que será um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026. O vencedor enfrentará o vencedor da partida entre a França — vice-campeã da edição anterior — e o Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis.



