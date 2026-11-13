Mohamed Hany marcou o terceiro gol do Egito contra o Malaui, na partida disputada na noite desta sexta-feira no Estádio Internacional do Cairo, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, deixando sua primeira marca como goleador com a camisa do Egito, depois de ter dado uma assistência no gol de abertura.

O gol de Hany saiu aos 38 minutos, após ele disparar um forte chute de fora da área, que foi parar no fundo das redes, ampliando a vantagem da seleção egípcia para três gols a zero e dando aos donos da casa uma grande vantagem antes do fim do primeiro tempo.

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O gol tem uma importância especial para o lateral-direito, por ser o primeiro dele com a seleção nacional, em uma partida que contou também com sua participação no primeiro gol, depois de ter feito o cruzamento que Nasser Maher mandou para as redes aos seis minutos, antes de Omar Marmoush acrescentar o segundo gol aos dez minutos, aproveitando um erro de passe da defesa do Malaui.

Este também é o primeiro gol do jogador do Pyramids, Nasser Maher, com a seleção egípcia.

A seleção egípcia começou a partida com uma clara pressão ofensiva, e Mahmoud Hassan Trezeguet por pouco não abriu o placar aos cinco minutos, depois de receber um passe de Mohamed Salah, mas desperdiçou uma oportunidade clara, já que sua tentativa passou ao lado da trave direita.

O primeiro gol não demorou muito, pois Nasser Maher conseguiu balançar as redes aos seis minutos, antes de Omar Marmoush ampliar o placar apenas quatro minutos depois, dando à seleção egípcia uma vantagem precoce e colocando o Malaui sob grande pressão.

Após os dois gols, a seleção egípcia impôs seu domínio na posse de bola, tentando explorar os espaços e acrescentar mais gols.

Mas o Malaui tentou voltar ao jogo e ameaçou o gol de Mostafa Shobeir aos 22 minutos com um forte chute de Richard Mbulu, que o goleiro egípcio defendeu com habilidade, mantendo sua meta inviolada.

Aos 24 minutos, Hossam Abdelmaguid recebeu um cartão amarelo, enquanto Nasser Maher seguia com suas tentativas ofensivas, e quase marcou seu segundo gol pessoal aos 27 minutos, quando disparou um forte chute de fora da área que passou ao lado da trave esquerda.

O Malaui voltou a pressionar a defesa egípcia aos 34 minutos, mas Mostafa Shobeir lidou bem com suas tentativas, antes de Mohamed Hany desferir um novo golpe nos visitantes ao marcar o terceiro gol aos 38 minutos, com um forte chute de fora da área.

A partida ganha uma importância adicional por ser a primeira aparição oficial de Ali Maher no comando técnico da seleção do Egito, depois de ter assumido a responsabilidade como sucessor de Hossam Hassan no dia 7 de novembro deste ano, iniciando sua trajetória com os Faraós em um confronto oficial nas eliminatórias da Copa Africana de Nações.

A seleção egípcia havia começado sua caminhada no Grupo 2 com um empate sem gols diante de Angola em casa, e depois conquistou uma grande vitória fora de casa sobre o Sudão do Sul por cinco a zero, somando quatro pontos nas duas primeiras rodadas e liderando o grupo pelo saldo de gols sobre Angola, enquanto o Malaui entrou na partida com três pontos em sua conta.