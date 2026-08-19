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Em vídeo: Hamza Abdelkarim após marcar pelo Ahli: Flick me dá confiança

H. Abdelkarim
Barcelona
Barcelona x Al Ahly
Al Ahly
Amistosos de clubes
Egito
Espanha

Uma experiência excepcional

O jovem craque Hamza Abdel Karim, atacante do Barcelona, expressou sua enorme alegria por participar e marcar diante de seu antigo clube, o Al Ahly, no amistoso que reuniu as duas equipes no estádio Spotify Camp Nou pelo Troféu Joan Gamper.

A partida teve um grande público presente e um equilíbrio tático elevado entre o campeão da Espanha e o campeão da África, antes de o Blaugrana firmar sua vantagem com dois gols no primeiro tempo, marcados por Hamza Abdel Karim e Raphinha, enquanto o Al Ahly diminuiu a diferença no início do segundo tempo por meio de Ahmed Mostafa Zizo.

Hamza disse, em declarações ao jornalista próximo ao Barcelona Achraf Ben Ayad após a partida: "Graças a Deus, claro que é uma sensação diferente, estou feliz por jogar no Camp Nou, uma noite muito especial para mim".

Sobre o confronto com seu antigo clube, o jovem atacante afirmou que os sentimentos foram mistos, destacando que jogar diante do Al Ahly e em um estádio do tamanho do Camp Nou representa uma experiência excepcional em sua carreira.

Hamza falou sobre suas primeiras semanas com o time principal do Barcelona sob o comando do técnico Hansi Flick, dizendo: "Graças a Deus, ele me dá muita confiança, marquei gols e me adaptei bem ao grupo".

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Hamza dirigiu uma mensagem de agradecimento à torcida árabe que o apoiou durante a partida, dizendo: "Obrigado, juro por Deus, a torcida mereceu hoje".

Hamza Abdel Karim havia marcado um gol para o Barcelona contra o Al Ahly e recusou-se a comemorar em respeito ao seu antigo clube, antes de se prostrar em agradecimento a Deus.

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