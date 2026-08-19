O internacional egípcio Hamza Abdelkarim marcou o gol que abriu o placar para o Barcelona diante do Al Ahly do Egito, na noite desta quarta-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", em partida válida pelo Troféu Joan Gamper.

O gol de Abdelkarim contra sua antiga equipe saiu aos 30 minutos, após um passe rasteiro do lateral Alejandro Baldé pela esquerda, depois de ele ter recebido a bola de Raphinha.

O jovem de 18 anos se recusou a comemorar após marcar o gol, colocando as mãos sobre a cabeça em sinal de desculpas à torcida do Al Ahly.

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A partida tem uma importância especial para Hamza Abdelkarim, que enfrenta seu antigo clube após sua transferência definitiva para o Barcelona, tendo se juntado a ele por empréstimo na segunda metade da temporada passada.

Em junho de 2026, o clube catalão anunciou a ativação da cláusula de compra no contrato de empréstimo do jovem jogador, que assinou um novo vínculo com o Barça até o verão de 2029.

O atacante egípcio chamou bastante atenção durante o período de preparação, marcando um gol na vitória sobre o Basel da Suíça (5 a 2), além de balançar as redes duas vezes no empate com o Birmingham City da Inglaterra (2 a 2).

Abdelkarim também havia se apresentado pela seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026, da qual o Egito se despediu ainda nas oitavas de final, após a dramática derrota (3 a 2) para a Argentina.

O Barcelona joga contra o Al Ahly na 61ª edição do Troféu Joan Gamper, em seu último amistoso de preparação antes de disputar as competições da nova temporada.

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