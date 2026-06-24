Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo... Hakimi reforça a liderança do Paris Saint-Germain na corrida para a Copa do Mundo de 2026

Marrocos x Haiti
Marrocos
Haiti
Copa do Mundo
A. Hakimi
PSG
Marrocos
Haiti
EUA
França

O atual campeão europeu marca presença com força no cenário mundial

Os jogadores do Paris Saint-Germain continuaram a deixar sua marca na Copa do Mundo de 2026, com o jogador da seleção marroquina Achraf Hakimi marcando um gol na partida contra o Haiti, nesta manhã de quinta-feira, válida pela última rodada da fase de grupos.

Hakimi marcou o gol de empate pela seleção marroquina aos 39 minutos, deixando o placar em 1 a 1, depois que o Haiti abriu o placar aos 10 minutos com um gol de Leni Joseph.



Leia também

Marrocos ou Brasil?… Koeman comenta sobre o próximo adversário da Holanda

Técnico do Irã: “Estamos sendo injustiçados na Copa do Mundo... e o jogo contra o Egito será uma exceção”

Com seu gol contra o Haiti, Hakimi se tornou o sexto jogador do Paris Saint-Germain a marcar na Copa do Mundo de 2026, depois de João Neves, Ibrahim M’Baye, Bradley Barkola, Ousmane Dembélé e Nuno Mendes.

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Liga dos Campeões, lidera a lista dos clubes que mais contribuíram com gols por meio de seus jogadores no torneio atual, até o momento, segundo a rede francesa “stats foot”.

Vale lembrar que o primeiro tempo entre Marrocos e Haiti terminou empatado em 2 a 2, com Wilson Isidor marcando o segundo gol da seleção da CONCACAF aos 43 minutos, antes de Ismail El-Sibari empatar novamente para os Leões do Atlas aos 45+1 minutos, em jogada criada por Achraf Hakimi.


Publicidade