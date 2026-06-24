Em vídeo... Hakimi reforça a liderança do Paris Saint-Germain na corrida para a Copa do Mundo de 2026

Os jogadores do Paris Saint-Germain continuaram a deixar sua marca na Copa do Mundo de 2026, com o jogador da seleção marroquina Achraf Hakimi marcando um gol na partida contra o Haiti, nesta manhã de quinta-feira, válida pela última rodada da fase de grupos.
Hakimi marcou o gol de empate pela seleção marroquina aos 39 minutos, deixando o placar em 1 a 1, depois que o Haiti abriu o placar aos 10 minutos com um gol de Leni Joseph.
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Com seu gol contra o Haiti, Hakimi se tornou o sexto jogador do Paris Saint-Germain a marcar na Copa do Mundo de 2026, depois de João Neves, Ibrahim M’Baye, Bradley Barkola, Ousmane Dembélé e Nuno Mendes.
O Paris Saint-Germain, atual bicampeão da Liga dos Campeões, lidera a lista dos clubes que mais contribuíram com gols por meio de seus jogadores no torneio atual, até o momento, segundo a rede francesa “stats foot”.
Vale lembrar que o primeiro tempo entre Marrocos e Haiti terminou empatado em 2 a 2, com Wilson Isidor marcando o segundo gol da seleção da CONCACAF aos 43 minutos, antes de Ismail El-Sibari empatar novamente para os Leões do Atlas aos 45+1 minutos, em jogada criada por Achraf Hakimi.