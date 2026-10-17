O primeiro tempo da partida entre Manchester City e Ipswich Town foi recheado de gols, neste sábado, no Etihad Stadium, pela sétima rodada da Premier League.

Phil Foden abriu o placar para o Manchester City, aos 19 minutos, após assistência do companheiro Jeremy Doku, mas os visitantes empataram rapidamente, aos 21, depois de Daizen Maeda ficar cara a cara com o goleiro ao receber passe de Abdul Ouattara.





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Aos 34 minutos, o craque norueguês Erling Haaland devolveu a vantagem ao Manchester City ao marcar o segundo gol de cabeça, após cruzamento do companheiro croata Mateo Kovacic.

Com isso, Haaland marcou em cada uma de suas últimas 6 partidas na Premier League.

Os dois últimos confrontos entre as equipes na Premier League, na temporada 2024-2025, tiveram clara superioridade do Manchester City, que venceu por 4 a 1 no primeiro turno, antes de repetir o triunfo no returno com um placar expressivo de 6 a 0.

O City entrou na partida de hoje como líder da Premier League, mas busca reencontrar o equilíbrio após a ampla derrota por 4 a 2 em casa diante do Paris Saint-Germain, na segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa, enquanto o Ipswich soma 9 pontos, na décima colocação da tabela da Premier League.



