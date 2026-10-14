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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: Haaland empolga Guardiola e Bouaddi deixa sua marca contra o Paris

Manchester City x PSG
Manchester City
PSG
Liga dos Campeões
P. Guardiola
E. Haaland
A. Bouaddi
England
França
Espanha
Noruega
Marrocos

Guardiola reagiu ao gol de seu ex-jogador

O atacante norueguês Erling Haaland diminuiu a diferença em favor do seu Manchester City, no duelo contra o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe parisiense havia aberto 3 a 0 no primeiro tempo, antes de Haaland marcar para os donos da casa aos 53 minutos, de cabeça, aproveitando uma bola alçada na área pelo senegalês Iliman Ndiaye, que entrou no decorrer da partida.



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O gol de Haaland animou seu ex-treinador Pep Guardiola, que estava nas tribunas e foi captado pelas câmeras comemorando e aplaudindo o norueguês.

Mas não se passaram 10 minutos para que Magnes Akliouche recolocasse a diferença em 3 gols, ao acertar um chute forte que o goleiro Gianluigi Donnarumma tentou defender, mas a bola acabou caindo em suas próprias redes. O quarto gol do Saint-Germain veio depois de uma sequência de chances desperdiçadas pelo City.

Aos 75 minutos, Haaland fez o segundo gol dos donos da casa, após um passe rasteiro do companheiro marroquino Ayoub Bouaddi.

A equipe celeste entrou na partida de hoje embalada pela vitória ampla sobre o Liverpool (3 a 0) na Premier League, enquanto o Saint-Germain superou o Le Mans (3 a 1) no Campeonato Francês.



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