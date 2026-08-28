O Manchester City conquistou sua segunda vitória na nova edição da Premier League ao superar o anfitrião Crystal Palace por 4 a 1, na noite desta sexta-feira, no estádio Selhurst Park, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Comandado pelo técnico Enzo Maresca, o Manchester City deu continuidade ao seu início positivo na Premier League, após vencer o Bournemouth na primeira rodada por 2 a 1, chegando a 6 pontos e assumindo provisoriamente a liderança da classificação, enquanto o Crystal Palace segue sem pontuar, após a derrota na partida de abertura para o Everton por 2 a 0, ocupando a última colocação.





Leia também

Em vídeo: árbitro de Barcelona e Bilbao demonstra admiração pelo bigode de Raphinha!

Em vídeo: torcida do Barcelona se revolta no Camp Nou contra o episódio do Elche

Erling Haaland abriu o placar para o Manchester City aos 17 minutos, após subir para o cruzamento de Antoine Semenyo e cabecear a bola às redes de Dean Henderson.

Rayan Cherki ampliou a vantagem do City aos 54 minutos, após arrancar dentro da área e driblar mais de um defensor, antes de finalizar com a perna esquerda no canto inferior, aproveitando um passe de Phil Foden.





O Crystal Palace diminuiu a diferença apenas dois minutos depois, com um gol contra que veio de uma cobrança de falta executada por Jérémy Piga, que bateu no travessão e depois se chocou com o goleiro do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, antes de morrer no fundo das redes.

Mas Cherki voltou a marcar seu segundo gol pessoal, o terceiro do Manchester City, aos 59 minutos, com um chute de fora da área, após um passe de Josko Gvardiol.

Aos 84 minutos, Haaland repetiu o que Cherki fez, marcando seu segundo gol e o quarto do City, com uma finalização forte de posição próxima ao gol, após uma arrancada e um passe de Foden, encerrando a partida com a vitória dos visitantes por 4 a 1.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".







