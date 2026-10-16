Em vídeo: Guardiola rouba os holofotes das estrelas do Barcelona em noite de basquete europeu

Em uma noite de futebol com ares de basquete, os olhares não estavam voltados apenas para o confronto entre Barcelona e Olympiacos na Euroliga de basquete: a lenda do clube, Pep Guardiola, roubou todos os holofotes no Palau Blaugrana, lotado até a última cadeira.

O ginásio recebeu um público excepcional, com os torcedores blaugranas presentes para apoiar seu time diante do campeão da Grécia, mas a grande surpresa estava nas arquibancadas, onde se encontrava o lendário treinador de Barcelona e Manchester City.

Cantos que obrigaram Pep a se levantar

Parte dos torcedores só notou a presença do ídolo do Barcelona no meio do segundo quarto da partida, e o ginásio explodiu de repente com cantos estrondosos em seu nome: "Pep, Pep Guardiola".

Os gritos aumentaram de forma histérica até que o ex-jogador e ex-treinador do Barcelona se viu obrigado a ficar de pé, com um largo sorriso no rosto, saudando a torcida com os braços erguidos e mandando beijos ao ar, em uma cena que repercutiu amplamente nas redes sociais.





Próximas partidas BET La Liga 12:30 BAR Assistir

Presença especial de outra lenda

Guardiola não foi a única lenda presente. Também estava no ginásio o astro tcheco Jan Vesely, ex-jogador do Barcelona, que deixou a equipe no fim da temporada passada por causa de uma lesão no joelho, mas que não quis perder o emocionante confronto de seu antigo time.

Vesely é considerado uma das lendas do basquete europeu, tendo encerrado uma carreira excepcional coroada com o título da Euroliga em 2017 com o Fenerbahçe, da Turquia, ao lado do lendário treinador Zeljko Obradovic, além de ter sido eleito o melhor jogador da competição na temporada 2018-2019.

Ao longo de 15 temporadas na Euroliga, Vesely disputou 414 partidas e se aposentou detendo o recorde de maior número de arremessos de dois pontos na história da competição (1701), o quarto maior índice de eficiência (5481), o sexto maior número de pontos (4359) e o terceiro maior número de rebotes (1906).

"Tomei a melhor decisão"

Em entrevista ao canal "Movistar" durante a partida, Vesely falou sobre sua vida após a aposentadoria: "A vida está ótima agora. Aproveito meu tempo com a família, tenho mais tempo livre e não viajo tanto. Sinto falta do passado, mas acredito que tomei a melhor decisão; era o momento certo. Continuo morando em Barcelona".



