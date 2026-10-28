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Em vídeo: goleada por 6 a 0 do Bayern, com Sibari e Olise liderando o festival de gols na Copa

Bayern de Munique
Bayern de Munique x Magdeburg
Magdeburg
Copa da Alemanha
I. Saibari
M. Olise
Alemanha
Marrocos
França

O marroquino brilha e marca

O Bayern de Munique atropelou o seu visitante Magdeburg pelo placar expressivo de 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite desta quarta-feira no estádio Allianz Arena, pela segunda rodada da Copa da Alemanha.

O Bayern começou a partida de forma intensa e abriu o placar cedo, por meio do seu craque Michael Olise, aos 10 minutos, após passe de Ismaël Saibari.

A vantagem não durou muito, pois o Magdeburg conseguiu alcançar o empate rapidamente com o seu jogador Matheus Jokowski, aos 15 minutos, após passe de Filip Chavez.

Mas a resposta bávara veio rápida: aos 21 minutos, Ismaël Saibari devolveu a vantagem ao Bayern após assistência de Olise, encerrando o primeiro tempo com os donos da casa na frente.

No segundo tempo, o Bayern manteve o domínio completo. Aos 51 minutos, Michael Olise ampliou o placar com o terceiro gol, de pênalti, antes de Alphonso Davies marcar o quarto gol aos 70 minutos, após passe de Lennart Karl.

O zagueiro Nathaniel Brown encerrou o festival de gols com o quinto tento aos 73 minutos, após assistência de Davies.

O reserva David Santos fechou o festival com o sexto gol aos três minutos dos acréscimos (90+3'), após passe decisivo de Josip Stanišić, assinando o gol mais bonito da noite e transformando a grande vitória em uma goleada histórica na Allianz Arena.



Com essa vitória acachapante, o Bayern de Munique garantiu com méritos a sua vaga na próxima fase da Copa da Alemanha, confirmando que está pronto para disputar todos os títulos nesta temporada.

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