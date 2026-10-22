O Al-Hilal viveu mais um acontecimento excepcional, cerca de 24 horas antes de disputar o aguardado clássico contra o Al-Qadsiah, pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal visita o Al-Qadsiah amanhã, sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

E, 24 horas antes da partida, o Al-Hilal anunciou, por meio de seu site oficial, o lançamento de uma garrafa de água que leva o nome do clube, por meio da assinatura de um contrato de parceria de cinco anos com uma empresa de água.

A nova marca leva o nome de "Água do Al-Hilal", e será a água oficial do clube saudita ao longo dos próximos cinco anos.

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O "Líder" afirmou em seu comunicado que o objetivo dessa parceria é desenvolver e lançar o produto "Água do Al-Hilal", de modo a refletir a identidade do clube e seu legado esportivo, além de trabalhar futuramente na execução de um plano de expansão para o lançamento de produtos adicionais.

Segundo o comunicado, a "Água do Al-Hilal" estará disponível em quatro tamanhos diferentes, que incluem 200 ml, 300 ml, 600 ml e 1,5 litro, com um design inspirado no legado do Al-Hilal e em sua história secular.

Steve Calzada, diretor-executivo do Al-Hilal, comentou sobre esse passo, dizendo: "O lançamento da Água do Al-Hilal é um novo passo na trajetória de desenvolvimento dos negócios do clube e de aproveitamento da força de sua marca e de sua propriedade intelectual, para construir produtos e plataformas sustentáveis".

E concluiu: "Temos consciência da confiança e da responsabilidade que o nome do Al-Hilal representa, e por isso nos empenhamos, com o lançamento deste produto, em sua qualidade, na facilidade de acesso a ele e na capacidade de crescimento, de modo a apoiar o papel esportivo, econômico e social do clube".

Após o anúncio dessa parceria, o clube saudita publicou imagens do deslocamento dos jogadores da equipe a Dammam, em preparação para o confronto contra o Al-Qadsiah, carregando nas mãos a nova garrafa que leva o nome de "Água do Al-Hilal".

Vale lembrar que o Al-Hilal ocupa a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 24 pontos, a um ponto de diferença do Al-Qadsiah, líder, embora a equipe oriental tenha disputado uma partida a mais.