A seleção da França conseguiu chegar às quartas de final da Copa do Mundo, após uma vitória difícil sobre o Paraguai, por 1 a 0, na madrugada deste domingo.

A defesa da seleção paraguaia resistiu aos ataques dos Bleus nos primeiros 45 minutos, e o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

A pressão francesa continuou, e a seleção da França quase marcou com um chute de Kony, mas o goleiro Orlando Gil defendeu a bola aos 54 minutos.

A seleção francesa recebeu um pênalti, que Kylian Mbappé converteu com sucesso, colocando os “Goslingos” na frente aos 70 minutos.

A seleção do Paraguai tentou empatar, mas esbarrou na solidez da defesa francesa, e a partida terminou com a classificação dos Bleus para as quartas de final.

A seleção francesa terá agora um confronto acirrado nas quartas de final contra o Marrocos, que venceu por 3 a 0 o Canadá nas oitavas de final.

O Marrocos busca se vingar da França, que derrotou os Leões do Atlas na semifinal da Copa do Mundo de 2022 no Catar.