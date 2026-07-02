Em vídeo: forte discussão entre Ibrahim Hassan e a segurança do Hotel Al-Fara’ina

Houve uma discussão entre Ibrahim Hassan, diretor da seleção egípcia, e um dos seguranças do hotel onde a delegação dos “Faraós” está hospedada na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, antes do confronto contra a Austrália marcado para a noite de amanhã, sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações divulgadas pelo jornal “Al-Masry Al-Youm”, uma fonte interna da seleção egípcia afirmou que “a discussão ocorreu devido à forma como os seguranças lidaram com a torcida egípcia, que se encontrava em frente ao local de hospedagem da delegação”.

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A fonte acrescentou: “A torcida egípcia queria tirar algumas fotos comemorativas com os jogadores, mas os seguranças intervieram e agiram de forma agressiva, o que provocou a ira de Ibrahim Hassan, que manifestou sua oposição à atitude deles”.

E continuou: “A situação foi simples, e ninguém cometeu nenhuma falta em relação ao outro”, afirmando que o incidente terminou rapidamente e não terá nenhum impacto na concentração da seleção antes do confronto contra a Austrália.

A seleção egípcia avançou para as oitavas de final, após terminar em segundo lugar no Grupo 7 com 5 pontos, atrás da Bélgica apenas no saldo de gols, enquanto a seleção australiana se classificou como vice-campeã do Grupo 4 com 4 pontos, superando o Paraguai no saldo de gols.

Está previsto que o vencedor do confronto entre Egito e Austrália enfrente o vencedor da partida entre Argentina e Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.



