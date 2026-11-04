Em vídeo: fogo amigo queima Liverpool e Fenerbahçe juntos

Liverpool e Fenerbahçe trocaram golpes no primeiro tempo da partida que os reuniu nesta quarta-feira, no estádio Chobani, na cidade de Istambul, na Turquia, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Aos 25 minutos, o Liverpool abriu o placar com um forte chute do jovem jogador inglês Trey Nyoni, que desviou em um dos jogadores do Fenerbahçe e mudou de direção antes de balançar as redes.

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E não se passaram mais do que 4 minutos até que o ex-jogador do Manchester United Mason Greenwood conseguisse o empate da mesma maneira para a equipe turca, quando cobrou uma falta direta que bateu na barreira humana e enganou o goleiro Alisson Becker, deixando o placar em 1 a 1 aos 29 minutos.

A equipe inglesa dominou amplamente a posse de bola no primeiro tempo, chegando a 69% de posse, contra 31% do Fenerbahçe.

Mas as finalizações ao gol ficaram quase equilibradas, com o Liverpool finalizando 9 vezes, sendo uma entre o travessão e as traves, enquanto os donos da casa finalizaram 8 bolas, sendo 2 no alvo.