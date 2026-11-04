Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: fogo amigo queima Liverpool e Fenerbahçe juntos

Fenerbahçe x Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
Liga dos Campeões
Fenerbahce U19 x Liverpool U19
Fenerbahce U19
Liverpool U19
UEFA Youth League
Turquia
England

Os dois times marcaram da mesma maneira

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Liverpool e Fenerbahçe trocaram golpes no primeiro tempo da partida que os reuniu nesta quarta-feira, no estádio Chobani, na cidade de Istambul, na Turquia, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Aos 25 minutos, o Liverpool abriu o placar com um forte chute do jovem jogador inglês Trey Nyoni, que desviou em um dos jogadores do Fenerbahçe e mudou de direção antes de balançar as redes.

Leia também

Representante do Marrocos na Bola de Ouro: alguns tentaram me pressionar a escolher um jogador que não fosse Hakimi

Ex-porta-voz do Barcelona: o resultado de 13 a 5 em títulos sufoca o Real Madrid

E não se passaram mais do que 4 minutos até que o ex-jogador do Manchester United Mason Greenwood conseguisse o empate da mesma maneira para a equipe turca, quando cobrou uma falta direta que bateu na barreira humana e enganou o goleiro Alisson Becker, deixando o placar em 1 a 1 aos 29 minutos.

A equipe inglesa dominou amplamente a posse de bola no primeiro tempo, chegando a 69% de posse, contra 31% do Fenerbahçe.

Mas as finalizações ao gol ficaram quase equilibradas, com o Liverpool finalizando 9 vezes, sendo uma entre o travessão e as traves, enquanto os donos da casa finalizaram 8 bolas, sendo 2 no alvo.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google