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Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: Firas Al-Buraikan constrange Abdullah Al-Hamdan com dois gols nos primeiros dois ataques

Omã x Arábia Saudita
Omã
Arábia Saudita
Gulf Cup
F. Al-Buraikan
A. Al-Hamdan
Omã
Arábia Saudita

O atacante do Al-Ahly brilha com a Arábia Saudita

Firas Al Buraikan, atacante do Al Ahli e da seleção da Arábia Saudita, colocou seu companheiro Abdullah Al Hamdan, jogador do Al Nassr, em uma situação constrangedora, ao marcar dois gols nos dois primeiros ataques da Copa do Golfo Arábico, a "Copa do Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita enfrentou a seleção de Omã, neste sábado, no estádio Al Inma, em Jeddah, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

A seleção da Arábia Saudita abriu o placar aos 12 minutos de jogo, por meio de Firas Al Buraikan, que desviou de cabeça um cruzamento de Saleh Abu Al Shamat para dentro das redes.

Al Buraikan marcou seu segundo gol, o terceiro da seleção de seu país, aos 34 minutos de jogo, após trocar passes com Sultan Mandash e finalizar com uma bola forte que o goleiro de Omã não conseguiu defender.

O primeiro gol foi o primeiro que a Arábia Saudita marcou por conta própria no torneio do Golfo, já que seu único gol contra o Kuwait na partida anterior havia sido contra, por meio de Youssef Al Haqan, zagueiro do Kuwait.

Al Buraikan conseguiu marcar nos dois primeiros ataques reais que teve na "Copa do Golfo 27", depois de ter entrado como reserva por poucos minutos na partida anterior contra o Kuwait, sem conseguir marcar ou ameaçar o gol.

Os dois gols de Al Buraikan colocaram Abdullah Al Hamdan em uma situação constrangedora, depois de ele ter apresentado atuações apagadas na partida contra o Kuwait e ter falhado em aproveitar mais de uma oportunidade diante do gol.

Al Hamdan foi alvo de amplas críticas por causa de suas atuações na partida contra o Kuwait, antes de o grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, decidir tirá-lo da escalação titular contra Omã e escalar Al Buraikan em seu lugar.

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