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Em vídeo: "Eu tenho sorte", lenda da Bola de Ouro admite a superioridade de Salah sobre ele

M. Salah
Trabzonspor
Campeonato Turco
F. Cannavaro
Egito
Itália

Cannavaro: Salah teria passado por mim com facilidade

Em uma declaração rara, carregada de grande reconhecimento e admiração, a lenda italiana Fabio Cannavaro, vencedor da Bola de Ouro em 2006 e melhor zagueiro do mundo, agitou o meio futebolístico com suas palavras francas sobre o craque egípcio Mohamed Salah.

Salah, estrela do Trabzonspor, continua recebendo amplos elogios de grandes personalidades do mundo do futebol, sendo o mais recente deles Cannavaro, que foi convidado do canal egípcio "On Sport" em uma entrevista excepcional.

Durante o programa, o inesquecível zagueiro italiano recebeu uma pergunta direta e difícil: "Se você tivesse jogado na mesma época de Salah, ele teria sido melhor que você?".

A resposta de Cannavaro foi marcante e surpreendente, pois ele disse com toda a humildade: "Salah é um talento gigantesco. Sou sortudo por não ter jogado na mesma época que ele. E sim, respondendo à sua pergunta, ele também teria me superado no drible".

O campeão da Copa do Mundo de 2006 não se limitou a esse reconhecimento, mas relembrou suas memórias acompanhando a trajetória do craque egípcio desde seus primórdios nos gramados italianos, afirmando que foi um dos seus primeiros admiradores.

Cannavaro disse: "Fiquei admirado com ele quando o vi jogar pela Fiorentina e pela Roma no Campeonato Italiano, e ele se desenvolveu cada vez mais sob o comando de Jürgen Klopp no Liverpool".

E acrescentou, em uma avaliação completa da trajetória de Salah: "Ele é um dos melhores atacantes da era moderna. Tornou-se um jogador de futebol multifacetado e completo. É um dos melhores jogadores ofensivos dos últimos tempos".

A lenda italiana encerrou sua fala com uma grande mensagem de reconhecimento à trajetória do faraó egípcio, dizendo: "É um prazer para mim testemunhar sua grande evolução e acompanhá-lo dentro de campo".




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