Em vídeo: Estrela brasileira zomba do Japão com confissão franca

Ryan Vitor, astro da seleção brasileira, provocou uma onda de risadas entre os jornalistas antes do confronto de sua seleção contra o Japão nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após fazer uma confissão sincera.

A seleção brasileira enfrenta a seleção japonesa, que continua apresentando um bom desempenho, na próxima segunda-feira, na cidade de Houston, em uma partida em que ambas as equipes disputam uma vaga nas oitavas de final.

A rede talkSPORT divulgou as declarações de Ryan Vitor, durante a coletiva de imprensa, sobre a seleção japonesa.

Quando questionado sobre quem ele considera o melhor jogador da seleção japonesa, Ryan respondeu com um sorriso: “Não sei quem é o melhor jogador deles. Precisaria assistir a um vídeo deles para poder responder”.

Apesar dessa admissão, Ryan esclareceu que não está totalmente alheio à seleção japonesa e elogiou sua força.

Ele acrescentou: “Sabemos que o Japão é uma seleção forte, e estamos trabalhando duro para dar o nosso melhor e vencê-los”.

Ryan falou sobre as orientações do técnico Carlo Ancelotti, dizendo: “Ancelotti conversa muito conosco sobre nossas responsabilidades defensivas. Ele diz que o trabalho de marcação começa pelos atacantes. Mesmo quando nos sentimos cansados, nossa responsabilidade continua sendo pressionar o adversário”.

As duas seleções já se enfrentaram na Copa do Mundo de 2006, quando o Brasil venceu facilmente o Japão por 4 a 1, em partida em que a seleção japonesa era comandada pelo lendário jogador brasileiro Zico.

Mas o Japão conseguiu se vingar no último confronto entre as duas seleções, quando conseguiu reverter uma desvantagem de dois gols e venceu por 3 a 2 em um amistoso disputado em outubro passado.