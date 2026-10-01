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Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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Em vídeo: Espi marca cinco gols na goleada da Espanha por 13 a 0

San Marino U21 x Spain U21
San Marino U21
Spain U21
EURO U21 Qualification
Real Madrid
C. Espi
San Marino
Espanha

Esbaihi brilha em sua primeira partida com a seleção sub-21

Carlos Espí, atacante do Real Madrid, liderou a seleção da Espanha sub-21 a uma vitória esmagadora sobre San Marino pelo placar de 13 a 0, na noite desta quinta-feira, pelas eliminatórias de classificação para a Eurocopa sub-21 de 2027, marcada para ser disputada na Albânia e na Sérvia.

A Espanha impôs domínio total na partida, realizada no Estádio de San Marino, na cidade de Serravalle, e conquistou uma ampla vitória que reforçou sua posição na liderança do Grupo 1, antes de seu último confronto diante da Romênia, no dia 6 de outubro, em Ibiza.


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Espí roubou os holofotes ao marcar 5 gols completos durante a partida.

O jovem atacante vive um bom início de temporada com o Real Madrid, depois de ter se transferido para o clube merengue vindo do Levante, no último verão, assinando um contrato que vai até junho de 2031.


Espí havia disputado 66 partidas pelo Levante, ao longo de 3 temporadas, e marcado 20 gols. O atacante do Real já havia representado a Espanha nas seleções sub-19 e sub-20, antes de receber sua primeira convocação para a seleção sub-21 durante a atual paralisação.

Com a vitória sobre San Marino, a Espanha seguiu na liderança do Grupo 1 com dois pontos de vantagem sobre a Finlândia, chegando à última rodada com seu destino nas próprias mãos, na disputa pela classificação para a Eurocopa de 2027.


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