Em vídeo: erro cômico do goleiro do Chelsea dá a vantagem ao Tottenham

O goleiro belga do Chelsea, Mike Penders, cometeu uma falha grave que custou um gol para sua equipe diante do Tottenham, aos 77 minutos do confronto entre os dois times, neste sábado, no estádio Stamford Bridge, pela Premier League.

Penders disputou a partida na ausência do goleiro titular, Emiliano Martínez, que sofreu uma lesão no maxilar durante o confronto anterior contra o Everton e passou por uma cirurgia que o afastará dos gramados por várias semanas, dando ao jovem belga a chance de atuar como titular no clássico de Londres.

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Aos 77 minutos, Penders tentou afastar um escanteio com o punho, mas a bola seguiu de forma estranha na direção contrária, rumo ao seu próprio gol, ultrapassando a linha antes que um dos jogadores do Chelsea conseguisse tirá-la, tornando o placar (1 a 0) para os visitantes.

Penders tem 21 anos de idade, tendo nascido em 31 de julho de 2005, e alcança dois metros de altura. Começou sua carreira no clube Genk, com o qual disputou sua primeira partida pelo time principal em julho de 2024, antes de se transferir para o Chelsea no verão de 2025, após o acordo pela negociação ter sido firmado um ano antes.

O goleiro passou a temporada 2025-2026 emprestado ao Strasbourg, da França, com quem disputou 52 partidas em diferentes competições e saiu com a meta intacta em 12 jogos, antes de retornar ao Chelsea.

Penders havia estreado na Premier League como substituto durante o confronto contra o Everton, no dia 17 de outubro deste mês, depois que Martínez foi obrigado a deixar o campo por causa da lesão, tornando-se o goleiro mais jovem a atuar pelo Chelsea na história da Premier League, com 21 anos e 78 dias.



