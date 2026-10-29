Em vídeo: erro catastrófico do goleiro do Al-Riyadh presenteia o Al-Qadsiah

A partida entre Al-Qadsiah e Al-Riyadh, válida pela 12ª rodada da Liga Roshn Saudita, teve um lance catastrófico que custou um segundo gol aos donos da casa, após um erro grosseiro e imperdoável no sistema defensivo.

O lance ocorreu aos 36 minutos, com o placar indicando a vantagem do Al-Qadsiah por 1 a 0, quando o zagueiro do Al-Riyadh tentou devolver a bola para trás em direção ao seu goleiro Milan Borjan, em um passe difícil e curto demais.

Foi aí que apareceram a velocidade e a inteligência do atacante colombiano do Al-Qadsiah, Julián Quiñones, que leu o lance de forma perfeita, lançou-se sobre a bola antes que ela chegasse ao goleiro Borjan e a roubou com habilidade dentro da área.

Quiñones não foi egoísta, preferindo premiar seu companheiro em grande fase, Abdullah Al-Salem, que estava em melhor posição, servindo-lhe a bola em uma bandeja de ouro diante do gol vazio.

Al-Salem, que vive um grande momento de inspiração — e havia marcado dois gols em suas últimas partidas —, não recusou o presente e colocou a bola com toda a tranquilidade no fundo das redes, marcando o segundo gol do Al-Qadsiah e comemorando à sua maneira, com o gesto da "tranquilidade".