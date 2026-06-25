Em vídeo: Equador se supera e derrota a Alemanha... e avança para a próxima fase da Copa do Mundo

O Equador se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Alemanha por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, na terceira rodada do Grupo 5, no estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Com essa vitória, o Equador elevou sua pontuação para 4 pontos, ocupando o terceiro lugar do Grupo 5, enquanto a Alemanha permaneceu com 6 pontos na liderança, à frente graças ao resultado do confronto direto (2 a 1) contra a Costa do Marfim, segunda colocada, que derrotou Curaçao (2 a 0) ao mesmo tempo.

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Ao se classificar entre as melhores seleções que ficaram em terceiro lugar, o Equador está perto de enfrentar a Inglaterra, líder do Grupo 12, nas oitavas de final, caso os “Três Leões” mantenham a liderança.

Leroy Sané precisou de apenas 1 minuto e 49 segundos para marcar o gol da Alemanha na partida de hoje, tornando-se o segundo gol mais rápido da Alemanha na história de suas participações na Copa do Mundo, atrás apenas do gol de Ernst Lener, marcado no primeiro minuto contra a Áustria, na edição de 1934.

O gol de Sané gerou ampla polêmica arbitral, diante da suspeita de uma falta cometida por seu companheiro Alexander Pavlović contra o jogador do Equador, Pedro Vitti, imediatamente antes do gol.

Mas o Equador empatou rapidamente com o jogador Nelson Angulo, com um chute forte na 9ª minuto.

O ponto de virada da partida

Aos 47 minutos, a árbitra americana, Torri Benso, marcou um pênalti a favor do atacante da Alemanha, Kai Havertz.

Mas a árbitra anulou o pênalti após consultar o VAR, que mostrou uma falta de Leroy Sané contra um jogador do Equador no meio de campo, no início do ataque alemão.

A seleção latino-americana jogou com mais ousadia ofensiva no segundo tempo e fez várias tentativas contra o gol do veterano Manuel Neuer, antes de conseguir balançar as redes aos 77 minutos com Gonzalo Plata, que antecipou-se ao goleiro do Bayern de Munique.

A seleção alemã pressionou intensamente nos minutos finais na tentativa de empatar, mas os jogadores do Equador se empenharam na defesa do sonho de classificação e conseguiram manter a vitória até o final da partida.



