Em vídeo... Enzo Fernández recebe uma mensagem de apoio do Real Madrid

Em uma declaração que pode alimentar ainda mais especulações sobre o futuro de um dos principais meio-campistas da Europa, o argentino Enzo Fernández, craque do Chelsea.

Enzo Fernández havia gerado especulações recentemente, após dar a entender que gostaria de enfrentar um novo desafio, descrever a cidade de Madri como “linda” e expressar grande admiração pelo ícone do Real Madrid, Toni Kroos, considerando-o um exemplo a seguir.

O jogador da seleção argentina Franco Mastantono, estrela do Real Madrid, fez uma declaração polêmica sobre a possível chegada de seu companheiro de seleção, Enzo Fernández, ao time do Real Madrid no próximo verão.

Em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de Enzo Fernández deixar o Chelsea para se juntar ao Real Madrid, Mastantono disse com toda a simplicidade e franqueza: “Claro que gostaria disso”.

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Essa declaração foi feita em entrevista publicada pelo jornal “Mundo Deportivo”, na qual Mastantono foi questionado sobre os rumores que ligam o meio-campista do Chelsea a uma transferência para o Santiago Bernabéu.

Mastantuno, que se juntou ao Real Madrid no verão passado vindo do River Plate, é considerado um dos jovens jogadores promissores do time real e pode se ver na próxima temporada jogando ao lado de seu compatriota Enzo Fernández no meio-campo do clube espanhol, caso a diretoria do Real Madrid consiga fechar a negociação.

Vale lembrar que Enzo Fernández (24 anos) é considerado um dos principais meio-campistas da Premier League e tem contrato com o Chelsea até o verão de 2030, o que significa que qualquer possível transferência exigirá o pagamento de uma quantia significativa, que deve ultrapassar os 100 milhões de euros.