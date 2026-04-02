Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

Traduzido por

Em vídeo... Enzo Fernández recebe uma mensagem de apoio do Real Madrid

Mercado da bola
Real Madrid
E. Fernandez
F. Mastantuono
Chelsea
Espanha
Argentina

O craque do Chelsea volta da Argentina com uma resposta às suas declarações sobre o Real Madrid

Em uma declaração que pode alimentar ainda mais especulações sobre o futuro de um dos principais meio-campistas da Europa, o argentino Enzo Fernández, craque do Chelsea.

Enzo Fernández havia gerado especulações recentemente, após dar a entender que gostaria de enfrentar um novo desafio, descrever a cidade de Madri como “linda” e expressar grande admiração pelo ícone do Real Madrid, Toni Kroos, considerando-o um exemplo a seguir.

O jogador da seleção argentina Franco Mastantono, estrela do Real Madrid, fez uma declaração polêmica sobre a possível chegada de seu companheiro de seleção, Enzo Fernández, ao time do Real Madrid no próximo verão.

Em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de Enzo Fernández deixar o Chelsea para se juntar ao Real Madrid, Mastantono disse com toda a simplicidade e franqueza: “Claro que gostaria disso”.

Leia mais:

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Real Madrid coloca Enzo Fernández em uma crise com a torcida do Chelsea

O sonho europeu leva Enzo Fernández a recusar uma oferta saudita tentadora

Essa declaração foi feita em entrevista publicada pelo jornal “Mundo Deportivo”, na qual Mastantono foi questionado sobre os rumores que ligam o meio-campista do Chelsea a uma transferência para o Santiago Bernabéu.

Mastantuno, que se juntou ao Real Madrid no verão passado vindo do River Plate, é considerado um dos jovens jogadores promissores do time real e pode se ver na próxima temporada jogando ao lado de seu compatriota Enzo Fernández no meio-campo do clube espanhol, caso a diretoria do Real Madrid consiga fechar a negociação.

Vale lembrar que Enzo Fernández (24 anos) é considerado um dos principais meio-campistas da Premier League e tem contrato com o Chelsea até o verão de 2030, o que significa que qualquer possível transferência exigirá o pagamento de uma quantia significativa, que deve ultrapassar os 100 milhões de euros.

Publicidade