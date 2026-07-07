Em vídeo: entre lágrimas... Cristiano Ronaldo encerra sua trajetória na Copa do Mundo

O final não mudou, apesar de já terem se passado quatro anos inteiros. Os estádios mudaram, as edições se sucederam e os momentos se alternaram, mas a cena final permaneceu a mesma: Cristiano Ronaldo chorando após o fim de sua trajetória na Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo do Catar de 2022, o capitão da Portugal deixou a competição chorando após a derrota para o Marrocos nas quartas de final, em uma imagem que ficou gravada na memória dos torcedores e que muitos de seus adversários aproveitaram para zombar dele.

E na Copa do Mundo de 2026, o destino repetiu a mesma cena, mas, desta vez, as lágrimas foram ainda mais amargas, pois ocorreram em sua última participação na competição com a qual ele sonhou em ser campeão durante toda a carreira.

A cortina caiu sobre a trajetória de Ronaldo na Copa do Mundo depois que a seleção portuguesa perdeu para a Espanha por 1 a 0 nas oitavas de final, encerrando assim a jornada de um dos maiores jogadores de futebol ao longo de seis edições consecutivas do torneio.

Ronaldo havia anunciado, durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida, que a edição de 2026 seria a última para ele na Copa do Mundo, afirmando que havia chegado a hora de encerrar sua trajetória na competição.

Com o apito final, o “Foguete da Madeira” não conseguiu conter as lágrimas e desabou em pranto diante das lentes dos fotógrafos e da torcida portuguesa, depois que seu último sonho de levantar o troféu mais cobiçado do futebol mundial se esvaiu.



Ronaldo é o jogador com mais participações na história da Copa do Mundo, tendo disputado a competição em seis edições consecutivas, de 2006 a 2026. Ele também passou a figurar entre os jogadores que mais sofreram derrotas na história da competição, com oito derrotas, empatado com Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carvajal e Hong Myung-bo.

Apesar do fim da jornada, Ronaldo conquistou várias conquistas históricas: ele continua sendo o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo, além de ser o primeiro a atingir pelo menos 25 gols somando as edições da Copa do Mundo e da Eurocopa, e também o jogador de maior idade a marcar um gol nas fases eliminatórias da Copa do Mundo durante a edição de 2026.

Apesar da amargura da eliminação, Ronaldo fez questão de se mostrar sereno após a partida, afirmando que não sente nenhum arrependimento e que deu tudo de si durante todo o torneio. O capitão de Portugal disse: “Faltou-nos um pouco de sorte. Levamos um gol nos minutos finais, e a partida foi bastante equilibrada, mas assim é o futebol”.

E acrescentou: “É natural que eu me sinta triste depois de ser eliminado dessa forma, mas eu também disse ontem que daria tudo de mim, e foi isso que fiz. Parto com a consciência tranquila, e a vida continua... É verdade que este foi o meu último Mundial. Quanto ao resto do meu futuro, vou discutir isso com minha família e não tomarei nenhuma decisão precipitada”.



Ronaldo falou sobre sua capacidade de superar essa decepção, afirmando: “Vou acordar amanhã como sempre. Conquistei três títulos com a seleção, depois que a Portugal nunca havia ganhado nenhum antes, e o título de 2016 continua sendo o melhor para mim. Vou acordar em paz, pois amanhã é um novo dia”.

Ele reconheceu que sofrer um gol no final foi muito doloroso, mas enfatizou que está satisfeito com o que fez em campo, dizendo: “Vou embora triste porque a partida poderia ter terminado com qualquer resultado, mas também vou embora com a consciência tranquila”.

Quando questionado sobre o conselho que daria a si mesmo antes de disputar a primeira partida na Copa do Mundo de 2006, ele respondeu: “Eu diria a ele para sempre dar o máximo de si. Quando você faz isso, vai embora com a consciência tranquila. Representar a seleção sempre foi uma grande honra para mim e, no final, senti tristeza, mas também alívio por ter dado tudo de mim”.

E assim, a jornada de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo terminou da mesma forma que começou, há duas décadas: com um grande sonho que não se concretizou. E entre as lágrimas de Doha em 2022 e as lágrimas de Dallas em 2026, a última imagem permaneceu a mesma, encerrando a história de um dos maiores jogadores de futebol, que deixou o torneio mais importante do mundo sem conseguir abraçar a taça pela qual sempre lutou.