Em vídeo: Entrando para a história... Gordon surpreende a Argentina com um gol “histórico”

Anthony Gordon, jogador da seleção da Inglaterra, quebrou a resistência da seleção argentina com o primeiro gol logo no início do segundo tempo da partida das semifinais da Copa do Mundo de 2026, em Atlanta, na noite desta quarta-feira.

Aos 55 minutos de jogo, Gordon converteu em gol um cruzamento de Morgan Rogers.

Este é o primeiro gol do novo craque do Barcelona na Copa do Mundo.

Além disso, Gordon se tornou o quarto jogador a marcar pela seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026, depois do trio Harry Kane, Jude Bellingham e Marcus Rashford.

De acordo com as estatísticas do “Stats Foot”, este é o 14º gol da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026, o maior número de gols da equipe em uma única edição do torneio.

O maior número de gols marcado pela Seleção Inglesa havia sido de 13, na edição de 2022.

De acordo com a mesma rede, a seleção argentina ficou atrás no placar durante uma partida das semifinais da Copa do Mundo pela primeira vez desde que ficou atrás da Itália em 1990.

Por outro lado, Gordon se tornou o quarto jogador inglês a marcar em uma semifinal, depois do trio formado por Bobby Charlton (que marcou dois gols contra a Portugal em 1966), Gary Lineker (que marcou contra a Alemanha em 1990) e Kieran Trippier (contra a Croácia em 2018), de acordo com as estatísticas do “Mister Ship”.