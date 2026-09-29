A seleção do Egito conquistou uma preciosa vitória sobre o anfitrião Sudão do Sul pelo placar de 5 a 0, na partida disputada no estádio de Juba, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo 2 das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Essa vitória salvou o treinador Hossam Hassan de uma possível demissão, uma vez que relatos da imprensa local falavam sobre a possibilidade de destituí-lo, após a crise de suas declarações contra o goleiro Mohamed El Shenawy e as duras críticas ao nível dos clubes do Campeonato Egípcio.

O capitão Mohamed Salah ficou de fora da partida, depois de ter deixado a concentração da seleção para evitar jogar em um gramado sintético, e Ramy Rabia usou a braçadeira de capitão em seu lugar.

Mas relatos da imprensa também relacionaram a saída de Salah à tensão existente na concentração do Egito por causa das declarações de Hassan.

A partida marcou o retorno de Omar Marmoush aos gols com a camisa da seleção egípcia pela primeira vez desde março passado, enquanto Hamza Abdel Karim marcou seu primeiro gol internacional, mas Ahmed Fatouh saiu lesionado.

A seleção egípcia conquistou seus primeiros 3 pontos, assumindo a liderança do Grupo 2 com 4 pontos, enquanto o Sudão do Sul permaneceu sem pontos na última posição.

A seleção de Angola, terceira colocada com um ponto, recebe Malawi, segunda colocada com 3 pontos, pela segunda rodada, na próxima terça-feira.

Marmoush encerra o jejum e a lesão de Fatouh

A seleção egípcia não apresentou uma atuação convincente no primeiro tempo da partida, já que pareceu afetada pelo gramado sintético, mas encontrou o caminho das redes aos 36 minutos.

Ahmed Fatouh arrancou pela ala esquerda e enviou um cruzamento rasteiro preciso, que Mostafa Zico desviou de canhota no canto próximo às redes.

A seleção egípcia entrou no segundo tempo com uma atuação melhor, e não se passaram mais que 4 minutos até que Omar Marmoush ampliasse a vantagem dos visitantes em um lance de frente para o gol, após um passe de Mohanad Lasheen, encerrando um longo jejum de gols com a seleção desde seu gol contra a Arábia Saudita, em março passado.

Mas Ahmed Fatouh trouxe a má notícia para Hossam Hassan, ao pedir substituição aos 52 minutos por causa de uma lesão na coxa, após uma dividida de bola, entrando Karim Hafez em seu lugar.

A atuação da seleção do Egito melhorou com o passar do tempo, e o reserva Ibrahim Adel traduziu o domínio egípcio com um terceiro gol aos 75 minutos, em uma finalização forte, aproveitando um passe em profundidade de Marwan Attia.

A seleção do Sudão do Sul se rendeu, o que abriu as portas para que a seleção egípcia ampliasse a goleada, e de fato Marmoush aproveitou a oportunidade para marcar o quarto gol em um novo lance de frente para o gol, após um passe de Emam Ashour.

Hamza inaugura sua conta internacional

A partida contou com a participação do jovem atacante Hamza Abdel Karim, jogador do Barcelona, nos últimos cinco minutos, no lugar de Marmoush.

Abdel Karim aproveitou a oportunidade da melhor forma ao marcar seu primeiro gol internacional, o quinto do Egito na partida de hoje, nos acréscimos, em um rebote de uma bola do reserva Osama Faisal que voltou do goleiro à frente do gol.