Em vídeo: El Aynaoui marca e a Juventus tropeça na Liga Europa

A Juventus, da Itália, não conseguiu voltar ao caminho das vitórias ao empatar com seu visitante Rennes, da França, por 2 a 2, no Allianz Stadium, nesta quinta-feira, em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Liga Europa.
Com este resultado, a Juventus ficou na quarta colocação da tabela da competição, com 7 pontos somados em duas vitórias e um empate, enquanto o Rennes ocupa a 13ª posição com 5 pontos, de dois empates e uma vitória.
Zeki Çelik abriu o placar para a Juventus aos cinco minutos, antes de o astro jordaniano Mousa Al-Tamari deixar tudo igual para o Rennes, aos 15 minutos.
Leia também
Análise: Bayern de Munique e Arsenal não reconhecem desfalques, e Kompany muda de pele com facilidade
Mbappé iguala Zidane e se aproxima do recorde de Benzema
Antes do fim do primeiro tempo, a equipe francesa marcou o segundo gol, assinalado por Boulaye Dia de pênalti, aos 40 minutos, colocando a Juventus sob a pressão de buscar o resultado.
O atacante alemão Nick Woltemade conseguiu trazer os bianconeri de volta ao jogo, marcando o gol de empate para deixar o placar em 2 a 2, de pênalti, aos 67 minutos.
A Juventus pressionou com força nos minutos finais da partida em busca da vitória, e quase conseguiu o que queria quando o colombiano John Lucumí marcou um gol, aos 88 minutos, mas o árbitro o anulou por impedimento, encerrando o confronto com um empate que frustrou os anfitriões.
A Juventus havia perdido sua última partida para a Lazio por 3 a 0 no Campeonato Italiano, também em casa, complicando sua situação na competição nacional.