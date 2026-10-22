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Ao VivoIngressos
FBL-EUR-C3-JUVENTUS-RENNESAFP
Muhammad Sharaf Eldeen
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Em vídeo: El Aynaoui marca e a Juventus tropeça na Liga Europa

Juventus x Rennes
Juventus
Rennes
Liga Europa
M. Tamari
Itália
França
Jordânia

A tecnologia do VAR chocou a torcida da Juventus

A Juventus, da Itália, não conseguiu voltar ao caminho das vitórias ao empatar com seu visitante Rennes, da França, por 2 a 2, no Allianz Stadium, nesta quinta-feira, em partida válida pela terceira rodada da fase de liga da Liga Europa.

Com este resultado, a Juventus ficou na quarta colocação da tabela da competição, com 7 pontos somados em duas vitórias e um empate, enquanto o Rennes ocupa a 13ª posição com 5 pontos, de dois empates e uma vitória.

Zeki Çelik abriu o placar para a Juventus aos cinco minutos, antes de o astro jordaniano Mousa Al-Tamari deixar tudo igual para o Rennes, aos 15 minutos.


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Antes do fim do primeiro tempo, a equipe francesa marcou o segundo gol, assinalado por Boulaye Dia de pênalti, aos 40 minutos, colocando a Juventus sob a pressão de buscar o resultado.

O atacante alemão Nick Woltemade conseguiu trazer os bianconeri de volta ao jogo, marcando o gol de empate para deixar o placar em 2 a 2, de pênalti, aos 67 minutos.

A Juventus pressionou com força nos minutos finais da partida em busca da vitória, e quase conseguiu o que queria quando o colombiano John Lucumí marcou um gol, aos 88 minutos, mas o árbitro o anulou por impedimento, encerrando o confronto com um empate que frustrou os anfitriões.

A Juventus havia perdido sua última partida para a Lazio por 3 a 0 no Campeonato Italiano, também em casa, complicando sua situação na competição nacional.


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