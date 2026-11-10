A seleção do Egito sub-17 abriu sua campanha no torneio do Norte da África classificatório para a Copa Africana de Nações sub-17 com uma valiosa vitória sobre a Tunísia por 2 a 1, nesta terça-feira.
A seleção egípcia deve essa vitória ao seu atacante Omar Shaboun, jogador do Enppi, que marcou os dois gols do Egito contra os donos da casa, garantindo três pontos preciosos para a seleção de seu país logo no início da campanha na competição.
Por outro lado, Adam Al-Zribi marcou o único gol da Tunísia na partida, que também viu o Egito desperdiçar a chance de ampliar sua vantagem, depois que Hossam Hassan, lateral-esquerdo egípcio, perdeu um pênalti aos 76 minutos.
O Egito somou três pontos que o colocaram na liderança da classificação do torneio do Norte da África, superando por saldo de gols a Argélia, que também venceu na primeira rodada o Marrocos por 1 a 0, em partida disputada mais cedo neste dia.
A Tunísia recebe as disputas do torneio do Norte da África classificatório para a Copa Africana de Nações sub-17, com a participação de quatro seleções: Egito, Tunísia, Argélia e Marrocos.
As finais serão realizadas no Marrocos no próximo ano.