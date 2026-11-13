A seleção do Egito abriu a era do novo técnico, Ali Maher, da melhor forma possível, ao conquistar uma vitória contundente sobre o visitante Malawi (5 a 0), no Estádio Internacional do Cairo, pela segunda rodada do Grupo 2 das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Com o triunfo na partida da terceira rodada, o Egito elevou sua pontuação para 7 pontos, na liderança do grupo, enquanto o Malawi estacionou nos 3 pontos, na terceira colocação.

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A seleção egípcia começou a partida com clara pressão ofensiva, e Mahmoud Hassan Trezeguet quase abriu o placar aos cinco minutos, após receber um passe de Mohamed Salah, mas desperdiçou uma chance clara, com a tentativa passando ao lado da trave direita.

O primeiro gol não demorou muito, já que Nasser Maher conseguiu balançar as redes aos seis minutos, antes de Omar Marmoush ampliar o placar apenas quatro minutos depois, dando à seleção egípcia uma vantagem precoce e colocando o Malawi sob grande pressão.

Após os dois gols, a seleção egípcia impôs seu domínio na posse de bola, tentando aproveitar os espaços e marcar mais gols.

Mas o Malawi tentou voltar ao jogo e ameaçou a meta de Mostafa Shobeir aos 22 minutos com um forte chute de Richard Mbulu, defendido com categoria pelo goleiro do Egito, que manteve sua meta inviolada.

Aos 24 minutos, Hossam Abdelmaguid recebeu um cartão amarelo, enquanto Nasser Maher seguiu com suas investidas ofensivas e quase marcou seu segundo gol pessoal aos 27 minutos, quando disparou um forte chute de fora da área que passou ao lado da trave esquerda.

Mohamed Hany marcou o terceiro gol do Egito aos 38 minutos, quando disparou um forte chute de fora da área que foi parar no fundo das redes, reforçando a vantagem da seleção egípcia por três gols a zero e dando aos donos da casa grande vantagem antes do fim do primeiro tempo.

Doblete de Salah

No segundo tempo, a seleção egípcia manteve seu domínio sobre o jogo, enquanto o Malawi não conseguiu criar perigo, e a partida ficou concentrada majoritariamente no meio-campo.

Mas o astro do Trabzonspor turco, Mohamed Salah, fez questão de deixar sua marca ao fazer o quarto gol do Egito, de cabeça aos 84 minutos, após um cruzamento preciso do reserva Ibrahim Adel.

Aos cinco minutos dos acréscimos do segundo tempo, Salah voltou a marcar, o quinto gol, de pênalti, obtido por Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona, encerrando a partida com uma vitória esmagadora (5 a 0).

A seleção egípcia havia aberto as eliminatórias com um empate em casa contra Angola (0 a 0), antes de atropelar o Sudão do Sul fora de casa (5 a 0), na segunda rodada do Grupo 2.

A vitória egípcia de hoje veio em meio a grande polêmica sobre a demissão do técnico anterior, Hossam Hassan, após uma série de crises que acompanharam os últimos meses de sua passagem pelo Egito, especialmente o desentendimento com Mohamed Salah e com o vice-presidente da federação de futebol, Khaled El-Darandaly, além da tempestade provocada por suas declarações contra o goleiro do Al Ahly e do Egito, Mohamed El-Shenawy.