Em vídeo: dois gols de Raphinha o colocam acima de Neymar e Rivaldo na história do Barcelona

O brasileiro Raphinha alcançou um recorde histórico com o Barcelona, após brilhar na partida contra o Aston Villa na noite desta terça-feira pela Liga dos Campeões da Europa.

Raphinha marcou dois gols, com os quais conduziu o Barça a uma valiosa vitória por 3 a 0 sobre a equipe inglesa, pela quarta rodada da fase de liga da competição continental.

Raphinha marcou seu primeiro gol aos 52 minutos, em uma finalização da entrada da área, antes de acrescentar o segundo gol aos 64 minutos, ao completar um cruzamento de João Cancelo.

O saldo de Raphinha nesta temporada chegou a 19 gols e 3 assistências em 13 partidas disputadas em todas as competições.

Segundo as estatísticas do "Mister Chip", Raphinha assumiu a liderança da lista dos jogadores brasileiros com mais gols pelo Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, com um total de 23 gols.

Raphinha superou seus compatriotas Rivaldo (22 gols) e Neymar da Silva (21 gols).

Raphinha também entrou na lista dos 10 jogadores brasileiros com mais gols na competição ao longo da história, igualando Roberto Firmino, ex-estrela do Liverpool.

Essa lista é liderada por Neymar, com um total de 43 gols, marcados pelo Barcelona e pelo Paris Saint-Germain.

Por outro lado, Raphinha igualou o número de Robert Lewandowski como o terceiro jogador com mais gols pelo Barça na Liga dos Campeões, e faltam-lhe apenas dois gols para igualar Luis Suárez, dono do segundo lugar, enquanto Lionel Messi lidera essa lista com 120 gols.