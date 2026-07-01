Piero Hincapie, zagueiro da seleção do Equador, recebeu um cartão vermelho direto durante a derrota de sua seleção para o México por 0 a 2 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após infringir uma das novas regras aplicadas pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) no torneio.

A expulsão de Henkapé, zagueiro do Arsenal, ocorreu nos acréscimos da partida, que marcou a eliminação da seleção do Equador da Copa do Mundo, após ele ter entrado em uma discussão com o atacante mexicano Santiago Jiménez.

Durante o incidente, Henkapé cobriu a boca enquanto conversava com o adversário, o que levou Jiménez a dirigir-se diretamente ao árbitro esloveno Slavko Vintić, solicitando a revisão da jogada.

Após consultar o sistema de vídeo-árbitro (VAR), o árbitro decidiu mostrar o cartão vermelho direto ao zagueiro equatoriano, tornando-o o segundo jogador a ser expulso na Copa do Mundo de 2026 por infringir a nova regra que proíbe cobrir a boca durante confrontos ou conversas dentro do campo.

Essa regra ficou conhecida na mídia como “regra do Vinícius”, depois que Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, motivou sua criação ao acusar Gianluca Prestiani, jogador do Benfica, de proferir palavras racistas após este ter coberto a boca.

Anteriormente, o paraguaio Miguel Almirón, ex-jogador do Newcastle United, havia recebido a mesma punição durante a partida de sua seleção contra a Turquia na fase de grupos, após cobrir a boca enquanto conversava com um dos jogadores.

Na ocasião, a FIFA impôs a Almirón uma suspensão de uma partida, o que o impediu de participar do confronto contra a Austrália, antes de voltar a jogar pela Paraguai na partida contra a Alemanha, que sua seleção venceu nos pênaltis.

Já no caso de Hincapie, a suspensão não terá impacto na trajetória da seleção do Equador no torneio, já que a equipe foi oficialmente eliminada nas oitavas de final após a derrota para os anfitriões.