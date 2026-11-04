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Al Ahli v Al Jndal: The King's CupGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Em vídeo: Demiral: conheço Ibañez mais do que minha esposa, e é isto que diferencia o Al Ahly

M. Demiral
R. Ibanez
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Turquia
Brasil
Arábia Saudita

O que disse o zagueiro turco?

O turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, expressou sua felicidade por atuar ao lado do brasileiro Roger Ibañez na zaga central ao longo dos últimos anos, afirmando que o entende mais do que a própria esposa.

Demiral disse, em declarações ao podcast "The Mo Show": "Sou muito sortudo (por jogar ao lado de Ibañez), e tenho certeza de que ele sente o mesmo. Este é o nosso quarto ano juntos, e espero que joguemos juntos por muitos anos".

E acrescentou: "Existe algo especial entre nós, e falamos sobre isso na semana passada, de forma espontânea, quando estávamos no treino, momento em que ele queria fazer algo específico e percebeu que eu sabia o que ele faria".

E completou: "Ele me disse: você sabe o que vou fazer antes mesmo de eu fazer. Então respondi: claro, eu te conheço mais do que a minha esposa, eu te vejo mais do que vejo meus filhos, e sei tudo o que você vai fazer até mesmo fora de campo".

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07 de nov. de 2026

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Demiral joga ao lado de Ibañez desde que ambos se transferiram para o Al-Ahli no verão de 2023, formando desde então uma barreira intransponível que contribuiu para a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite duas vezes, e da Supercopa Saudita uma vez.

Por outro lado, o zagueiro turco falou sobre o que diferencia o Al-Ahli desde a sua chegada ao clube há cerca de 3 anos, afirmando: "Vejo que o que diferencia o nosso time e o nosso clube dos demais é que somos uma só família".

E concluiu: "Somos uma só entidade, a torcida, o clube e os jogadores juntos. Esse é o nosso segredo, e acredito que mais ninguém o possui, e vamos preservá-lo. Enquanto estivermos aqui, manteremos esse espírito, por isso não há motivo para preocupação quanto a isso".

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