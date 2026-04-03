Em vídeo... Decisão que irritou Ronaldo duas vezes marca o jogo entre Al-Nassr e Al-Najma

A Liga Saudita de Futebol divulgou os árbitros das partidas desta sexta-feira, válida pela 27ª rodada da competição.
O jogo mais destacado entre os confrontos de hoje será aquele que opõe o Al-Nassr, líder da tabela, ao Al-Najma, último colocado, no estádio Al-Awal Park.
A Liga designou o árbitro saudita Abdullah Al-Shehri para arbitrar a partida, auxiliado por Saad Al-Shabrami e Hassan Al-Salam como árbitros assistentes, Abdullah Al-Owaidan como quarto árbitro e Raed Al-Zahrani como árbitro de vídeo, auxiliado por Mufarh Al-Hassan.
Leia também... Jesus: A seleção saudita me procurou... e esta é a minha posição sobre liderá-la na Copa do Mundo
O árbitro Abdullah Al-Shehri tem momentos marcantes com o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, antes de enfrentá-lo novamente na partida contra o Al-Najma, tendo causado sua grande ira em duas ocasiões durante a atual temporada.
Tudo começou no sábado, 18 de outubro passado, quando o Al-Nassr recebeu o Al-Fateh no estádio Al-Awal Park, na quinta rodada da Liga Roshen, partida que terminou com a vitória do “Al-Alamy” por 5 a 1.
Ronaldo ficou extremamente irritado com o árbitro saudita durante aquela partida, depois que ele apitou para marcar um impedimento contra o Al-Fateh, enquanto a bola se dirigia para o astro português em um contra-ataque.
Cerca de 20 dias depois, mais precisamente no sábado, 8 de novembro, Al-Shahri apitou uma nova partida do Al-Nassr, vencida por 3 a 1 contra o Neom, no Estádio Cidade do Rei Khalid, em Tabuk, válida pela oitava rodada.
A partida foi marcada por fortes protestos de Ronaldo contra o árbitro saudita após o fim do primeiro tempo, quando ele foi discutir uma de suas decisões, antes de zombar dele dizendo: “Muito bem, muito bem, você está fazendo uma partida muito boa”.
Ronaldo enfrentará o Al-Shahri novamente nesta sexta-feira, em sua primeira partida após se recuperar da lesão que o manteve afastado do Al-Nassr durante todo o mês passado, desde a vitória por 3 a 1 sobre o Al-Fayha, na 24ª rodada da Liga Roshen.